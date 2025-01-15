Пів мінімалки за одну. Українцям продають дуже дорогих курей із незвичним забарвленням (фото)

Кури є унікальними не лише за забарвленням

В Україні продають курей незвичайної породи — йдеться про курей Аям Чемані чи Аям Цемані. Вони відомі своїм повністю чорним забарвленням — від оперення до шкіри.

Відповідне оголошення опубліковано на популярній платформі онлайн оголошень OLX.UA. При покупці двох курок та одного півня пропонується заплатити 12 800 гривень. Вартість одного дорослого птаха — від 4000 до 5000 гривень, молоді особини коштують дешевше.

Курочок та півників цієї породи можна купити не лише в Україні — доставка можлива також до Молдови та інших країн Європи за умови дотримання відповідних законодавчих та санітарних норм як нашої країни, так і інших держав.

Що відомо про курей

Батьківщиною курей цієї породи є Індонезія. У перекладі з індонезійської та яванської мов Ayam cemani означає "чорна курка". Вперше до Європи ця порода була завезена 1998 року голландським селекціонером Яном Стеверинком. Крім України, ці птахи поширені в Нідерландах, Німеччині, Словаччині, Білорусі та Сполучених Штатах Америки.

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