Державні кошти та особисті інтереси: до чого призвела корупція в період УНР

Масштабні розкрадання державних коштів, непрозорі оборудки та зловживання владою високопосадовців стали однією з причин падіння української державності у 1917-1920 роках

Період національно-визвольних змагань 1917-1920 років став визначальним для української державності. Проте поряд із героїчною боротьбою за незалежність, цей час позначився численними корупційними скандалами серед вищого керівництва країни.

Від багатомільйонних "відкатів" членів Директорії до розкрадання коштів, призначених для армії та дипломатичних місій – масштаби зловживань вражають навіть через століття. Історик Павло Гай-Нижник наводить низку цікавих випадків.

Початки корупції

Корупційні скандали почалися після гетьманату Скоропадського у 1918 році, коли в Україні з'явилися значні бюджетні кошти. Центральна Рада у 1917 році не мала власних фінансів, і ті невеликі суми, які надсилав Тимчасовий уряд з Петрограда, йшли на елементарні потреби. Після падіння гетьманату та утворення Директорії в Україні з'явилися великі кошти, які стали об'єктом маніпуляцій.

Скандали та зловживання

Одним із перших великих скандалів став випадок із Володимиром Винниченком, який отримав "відкат" у 20 мільйонів гривень за відмову від головування в Директорії. Ці кошти були виділені з державної скарбниці, що свідчить про систематичні зловживання.Також варто згадати про Лотоцького, який вимагав обміну валюти за заниженим курсом, що дозволяло йому отримувати набагато більше грошей.

Але корупційні схеми включали не маніпуляції з курсом валюти та завищення цін на військове майно. Наприклад, фінансова агентура переплачувала ще й за фрахт літаків для перевезення грошей.

Фінансова агентура УНР

Петлюра заснував фінансову агентуру в Берліні, яка контролювала великі державні кошти. Григорій Супрун, довірена особа Петлюри, отримав владу над цими ресурсами та почав зловживати ними. Найбільший скандал розгорнувся навколо закупівлі радіостанцій та військового майна: на папері було закуплено три радіостанції, але насправді жодної не було придбано.

Посол УНР в Німеччині Микола Порш купив великий будинок для своєї коханки під час війни, коли українська армія страждала від нестачі спорядження. А Олександр Севрюк отримав кошти для покращення умов життя українських військовополонених в Італії, але замість цього витрачав гроші на розваги

Вплив на національно-визвольну боротьбу

Корупція суттєво підірвала авторитет української держави на міжнародній арені. Втрата людських ресурсів та фінансових можливостей ускладнила формування ефективної армії та дипломатичних місій. Українські дипломати залишалися без зарплат і фінансування під час важливих мирних переговорів після Першої світової війни.

Уроки історії

Аналізуючи корупцію того часу, важливо усвідомити її наслідки для української державності. Історія показує, що ганебні вчинки урядовців можуть мати катастрофічні наслідки для країни. Сучасне суспільство повинно вчитися на помилках минулого, щоб уникнути повторення подібних ситуацій у майбутньому.

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