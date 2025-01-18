Государственные средства и личные интересы: к чему привела коррупция в период УНР

Масштабные хищения государственных средств, непрозрачные сделки и злоупотребления властью чиновников стали одной из причин падения украинской государственности в 1917-1920 годах

Период национально-освободительной борьбы 1917-1920 годов стал определяющим для украинской государственности. Однако наряду с героической борьбой за независимость, это время отразилось многочисленными коррупционными скандалами среди высшего руководства страны.

От многомиллионных "откатов" членов Директории до хищения средств, предназначенных для армии и дипломатических миссий — масштабы злоупотреблений поражают даже столетие спустя. Историк Павел Гай-Нижник приводит целый ряд интересных случаев.

Истоки коррупции

Коррупционные скандалы начались после гетманата Скоропадского в 1918 году, когда на Украине появились значительные бюджетные средства. Центральная Рада в 1917 году не имела собственных финансов, и те небольшие суммы, которые присылало Временное правительство из Петрограда, шли на элементарные нужды. После падения гетманата и образования Директории в Украине появились большие средства, ставшие объектом манипуляций.

Скандалы и злоупотребления

Одним из первых крупных скандалов стал случай с Владимиром Винниченко, получившим "откат" в 20 миллионов гривен за отказ от председательства в Директории. Эти средства были выделены из государственной казны, что свидетельствует о систематических злоупотреблениях. Также стоит упомянуть о Лотоцком, который требовал обмена валюты по заниженному курсу, что позволяло ему получать гораздо больше денег.

Но коррупционные схемы включали в себя не только манипуляции с курсом валюты и завышение цен на военное имущество. Например, финансовая агентура переплачивала еще и за фрахт самолетов для перевозки денег.

Финансовая агентура УНР

Петлюра основал финансовую агентуру в Берлине, контролировавшую крупные государственные средства. Григорий Супрун, доверенное лицо Петлюры, получил власть над этими ресурсами и начал злоупотреблять ими. Самый большой скандал развернулся вокруг закупки радиостанций и военного имущества: на бумаге было закуплено три радиостанции, но на самом деле ни одна не была приобретена.

Посол УНР в Германии Николай Порш купил большой дом для своей любовницы во время войны, когда украинская армия страдала недостатком снаряжения. А Александр Севрюк получил средства для улучшения условий жизни украинских военнопленных в Италии, но вместо этого тратил деньги на развлечения.

Влияние на национально-освободительную борьбу

Коррупция подорвала авторитет украинского государства на международной арене. Потеря человеческих ресурсов и финансовых возможностей усложнила формирование эффективной армии и дипломатических миссий. Украинские дипломаты оставались без зарплат и финансирования во время мирных переговоров после Первой мировой войны.

Уроки истории

Анализируя коррупцию того времени, важно уяснить ее последствия для украинской государственности. История показывает, что позорные поступки чиновников могут иметь катастрофические последствия для страны. Современное общество должно учиться на ошибках прошлого во избежание повторения подобных ситуаций в будущем.

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