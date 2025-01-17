Україну накриє весняне тепло, але зима ще нагадає про себе. Якою буде погода 18-19 січня

Синоптик розповів, яку температура показуватиме стовпчик термометра

Погода не перестає дивувати українців. Після короткочасних морозів, які протримались всього декілька днів, знову настане тепло.

"Телеграф", посилаючись на прогноз Ігор Кібальчича розповість, якою буде погода в Україні на вихідні 18 та 19 січня. А також, де очікувати опадів.

За його словами, активізується західне перенесення повітряних мас із північної частини Атлантичного океану, тому середня температура повітря знову підвищиться по всій Україні до відлиги.

Погода в Україні 18 січня

У суботу, 18 січня, в Україні очікується погода без істотних опадів, лише вдень та ввечері у північних та північно-східних регіонах пройде невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, на Закарпатті, 1 – 6 м/с. Синоптик пише, що при цьому температура повітря передбачається вночі -2…+3 тепла, вдень +2…+7 тепла.

Погода в Україні 19 січня

У неділю, 19 січня, у більшості регіонів України, за винятком західної частини очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди можливий туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно північний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 тепла, вдень -1…+4 тепла.

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