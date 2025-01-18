Погода в Украине скоро испортится: синоптики назвали области, где будет неприятнее всего

Специалисты определили дату

Январь в Украине оказался очень теплым, и после кратковременных морозов, которые продержались всего несколько дней, снова пришло потепление. Однако в середине следующей недели погода испортится.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, с 19 по 22 января осадков в Украине не ожидается, будет облачно с прояснениями, небольшие минусы ночью и плюсовая температура днем. Однако в ночь на среду, 22 января, погода изменится.

В западных, Винницкой, Житомирской и части Черкасской области ночью прогнозируется небольшой мокрый снег, или снег с дождем. Температура воздуха ночью там будет до -3, а значит утром можно ожидать гололедицу. Днем 22 января в этой части Украины ожидается 3-7 градусов с отметкой "плюс".

Карта погоды на 22 января

На остальной территории страны (кроме восточных и Запорожской области) также прогнозируется небольшой дождь и местами, ночные "минусы". Поэтому утренний гололед возможен повсюду, кроме Одесчины (где даже ночью температура воздуха будет "плюсовой") и Донецкой, Луганской и Запорожской областей, так как там — без осадков.

Днем в среду столбики термометров поднимутся от +2 до +8 градусов. Прохладнее всего будет на Сумщине, а теплее всего — на юге. В Крыму тепло достигнет +10 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о погоде в выходные 18-19 января в пяти крупных городах Украины — Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове. В целом, температура воздуха высокая для января.