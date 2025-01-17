Буде тепло, але не скрізь. Прогноз погоди у 5 містах України на вихідні

У п’яти великих містах України без опадів

З 13 січня в Україні різко погіршилася погода. У деяких регіонах буде відносно тепла погода, десь вдарять морози.

Про те, якою буде погода в Україні у суботу, 18 січня та в неділю, 19 січня, розповідає pogoda.meta.ua. Йдеться про такі великі міста, як Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів.

Київ

У суботу, 18 січня, у Києві мінімальна температура повітря буде +1, максимальна +3…+4 градуси.

У неділю, 19 січня, мінімальна температура повітря буде 0…+1, максимальна +2 градуси. Погода буде ясною, без опадів.

Харків

У Харкові у суботу, 18 січня, температура повітря буде +1…+2 градуси. Погода буде хмарною, без опадів.

У неділю, 19 січня, температура повітря коливатиметься від 0 до +2 градусів. Погода буде похмурою, без опадів.

Одеса

В Одесі в суботу, 18 січня, температура повітря коливатиметься від +3 до +6 градусів. Погода очікується хмарно, з проясненнями, без опадів.

У неділю, 19 січня, мінімальна температура повітря буде +2…+3, максимальна +4…+6 градусів.

Дніпро

У Дніпрі у суботу, 18 січня, температура повітря буде +2… +3 градуси. Погода буде хмарною, без опадів.

У неділю, 19 січня, мінімальна температура повітря коливатиметься від 0 до +1, максимальна — +2…+3 градуси. Погода також буде похмурою та без опадів.

Львів

У Львові у суботу, 18 січня, температура повітря коливатиметься від -1 до +2 градусів. У місті очікується невелика хмарність, без опадів.

У неділю, 19 січня, температура повітря коливатиметься від -1 до +1 градусів. Погода не зміниться.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода у другій половині січня.