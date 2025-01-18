Цены на кофе летят вверх — за напиток скоро могут попросить трехзначные суммы

Считали вероятную стоимость кофе в 2025 году — цена не будет падать, по определенным причинам

Цены на кофе в 2024 году выросли до рекордных значений из-за неблагоприятных погодных условий, повлиявших на основные страны-производители кофе, в частности Бразилию и Вьетнам. Цены достигли самого высокого уровня с 1977 года, увеличившись на 80% только за 2024 год.

По состоянию на 17 января 2025 года (дата последних торгов) цена на кофе "арабика" составляет за килограмм 7,21 долларов США (303,5 грн) у крупных поставщиков. Пока кофе дойдет до конечного потребителя, цена значительно растет. В ближайшие полгода цена не будет снижаться, прогнозируют эксперты, а будет расти, как в последние недели.

Сколько будет стоить эспрессо и капучино

Подсчитать новейшую цена кофе не трудно. За килограмм зерен отборочной арабики в Украине уже просят более 1000 грн. Цена нужного количества кофе на эспрессо составляет около 18-20 грн. К этому нужно добавить стоимость стакана (самый дешевый вариант с крышкой около 3 грн), оборудование, оплату работы работника ( повышение базовой стоимости по меньшей мере еще на 200%+инфляция). Таким образом, стоимость базовой порции эспрессо будет составлять до 47 грн в самом дешевом варианте, без учета наценок за бренд кофейни. Напомним, цена эспрессо в 2024 году была в среднем 31 грн.

Что касается лат, капучино и других напитков с добавлением молока, сливок или какао, их стоимость за маленький стакан может превысить 100 грн, ведь цены на молоко и какао растут также.

Почему дорожает кофе:

сильная засуха в Бразилии, которая продолжается уже несколько лет, из-за этого резко снизила урожайность кофе.

мировой спрос на кофе остается высоким. Крупные бренды, такие как Folgers, Maxwell House и Nescafé, уже подняли цены.

нет запасов кофе у производителей.

вьетнамские кофейные производства пострадали из-за погодных условий.

Удорожает ли растворимый кофе

Цены на кофе робуста также значительно выросли, как сообщается, в некоторых случаях удвоившись. Эта разновидность, как правило, используется для приготовления растворимого кофе и создания бленд. Также в стране-производителе, Вьетнаме, скоро большой праздник — лунный Новый год, и это обычно нарушает поставки зерен.

Аналитики считают, что эра недорогого кофе может закончиться в недалеком будущем, ведь климатические изменения усиливаются. Производители должны вкладывать больше средств в сохранение урожая и создание новых, устойчивых к погоде сортов, что повлияет на стоимость зерен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о подорожании самых нужных продуктов для украинцев. Шесть продуктов из обычной продовольственной корзины вырастут в цене в течение 2025 года.