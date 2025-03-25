Чому в "Резерв+" висвітився статус "знятий з обліку". Є п'ять причин

Юристи розповіли, які можуть бути підстави для зняття

"Резерв+" працює на базі Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, призовників та резервістів і фактично є цифровим військово-обліковим документом. У застосунку можна перевірити актуальний статус громадянина — чи він перебуває на обліку, чи був виключений або знятий.

Тобто, якщо військовозобов’язаний не ставав на облік, у застосунку відображатиметься статус "не на обліку". Якщо ж особу було виключено з обліку через стан здоров’я, статус буде зазначений як "виключений з обліку", пояснюють юристи компанії "INSEININ".

Фахівці зазначають, що статус "знятий з обліку" не є остаточним і може бути змінений після певних процедур. Основними причинами зняття з обліку є:

військовозобовʼязані, які були прийняті на військову службу. Такі особи знімаються з обліку та є невійськовозобовʼязаними. У разі, якщо у військовослужбовці відображається такий статус це не є порушенням, адже військовослужбовці не перебувають на обліку в районних ТЦК та СП;

призовники та військовозобовʼязані, які проходять навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

люди, які були зняті з обліку у звʼязку зі зміною місця перебування на військовому обліку та не стали на такий облік. Військовозобовʼязані, які таким чином були знятті підлягають негайному взяттю на облік у районному ТЦК та СП за місцем реєстрації місця проживання.

Також підставами для зняття з обліку можуть бути:

особи, які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру. Після звільнення з місць відбуття покарань такі особи підлягають обовʼязковому взяттю на облік;

військовозобовʼязані, які знятті з обліку на підставі висновку ВЛК про обмежену придатність та наказу МОУ №342 або №684. Зараз такі чоловіки підлягають обовʼязковому взяттю на облік після проходження військово-лікарської комісії для визначення ступеня придатності до військової служби.

У більшості випадків зняття є тимчасовим, і після усунення причин людина має стати на військовий облік у ТЦК та СП за місцем реєстрації.

Раніше "Телеграф" писав, як скасувати статус "порушення військового обліку" у "Резерв+". Юристи розповідають, що проблему можна вирішити письмово.