Обмежено придатний українець одержав три роки в’язниці. Що він накоїв (вирок суду)

Чоловіка визнали винним, але у вироку йому призначили випробувальний термін

Куликівський районний суд Чернігівської області визнав винним громадянина України в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. При цьому чоловік раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

Текст вироку опубліковано на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Обвинуваченим виявився громадянин України, уродженець Чернігівської області, не одружений, не працевлаштований. Раніше до відповідальності не притягувався та військову службу не проходив.

За даними вироку, у липні 2023 року, будучи військовозобов’язаним, пройшов військово-лікарську комісію. Відповідно до ст.19-Б графи II Розкладу хвороб наказу Міністерства оборони України №402 від 14.08.2008 (Розумова відсталість F70-F79), цей громадянин був визнаний обмежено придатним. Водночас, згідно з діючими на той момент нормами законодавства про мобілізацію, люди, визнані обмежено придатними до військової служби, вважаються непридатними до військової служби у мирний час, але у воєнний час можуть бути військовозобов’язаними, що підлягають мобілізації.

Літера "Б" у статті 19 означає, що у людини діагностовано розумову відсталість легкої форми. У такому разі її визнають придатною для служби в ТЦК, частинах забезпечення, навчальних центрах, підрозділах логістики, охорони тощо.

У лютому 2024 року чоловік отримав повістку для проходження військової служби, але у вказаний час і за вказаною адресою він не з’явився. Він також не повідомив про причини своєї неявки.

На суді обвинувачений визнав свою провину. Він розповів, що за порядком денним його викликали у військкомат, іноді він там і ночував. Кілька разів його возили до Прилук та Житомира, але у військових частинах сказали, що їм такий боєць не потрібен. Далі була черга видачі чоловікові повісток, у тому числі за участю працівників прокуратури та дільничного інспектора.

У чоловіка виявили хворобу, викликану зловживанням алкоголю — водночас до лікарень він не звертався, "швидку допомогу" не викликав і ТЦК до відома не ставив.

На підставі матеріалів справи суд визнав чоловіка винним за ст. 336 Кримінального кодексу України (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації у особливий період) та призначив йому покарання у вигляді трьох років ув’язнення з випробувальним терміном на два роки.

Раніше "Телеграф" писав, яка відповідальність загрожує обмежено придатному до військової служби у разі неявки на повторну ВЛК.