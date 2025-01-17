Це "чорна діра". Відомий адвокат пояснив, що не так із розшуком по лінії ТЦК

В Міноборони запевняли, що підстав для застосування штрафів нема, однак реальність виявилася іншою

Механізм оголошення військовозобов’язаного українця в розшук по лінії терцентрів комплектування (ТЦК) і соцпідтримки є вкрай непрозорим. А особливі суперечки викликає накладання штрафів за "порушення", якого не було.

Про це "Телеграфу" розповів відомий адвокат Ростислав Кравець. Він пояснив, що не так із розшуком по лінії ТЦК і затриманням за адмінпорушення.

Більше читайте у публікації: "Немає жодної заборони для виїзду чоловіків за кордон, — адвокат Ростислав Кравець, ч. ІІ".

— Це "чорна діра". На сьогодні ніхто чітко не може сказати, звідки з'являється розшук. Людина їде, її зупиняють, говорять: "Ви в розшуку". Він оновлює "Резерв +" і бачить, що не в розшуку. Почекайте, зараз буде. І через 2-3 години з'являється в "Резерв +" напис, що в розшуку. Хто туди вніс? Хтось це досліджував? — каже юрист.

Ростислав Кравець пояснює: базу розшуку законодавчо так і не прийняли, але за законом поліція повинна затримати особу, яку розшукують за адміністративне правопорушення, і доставити в ТЦК.

— Якщо особа самостійно не хоче туди йти, поліція повинна скласти протокол про адмінзатримання, викликати безоплатну правову допомогу (якщо людина потребує правової допомоги) і тоді доставити в ТЦК, тут увага (!), для складання протоколу про порушення правил військового обліку. Однак тут є проблема. Відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення (це статті 210 і 210 з позначкою "1"), ці штрафи не застосовують у разі, якщо власник Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних має доступ до інших державних реєстрів, — наголошує адвокат.

За його словами, єдине, за що можна зараз оштрафувати громадянина, то це це втрату військово-облікового документу.

— У нас пропонують нові закони про "заочне штрафування" (відповідний законопроект №12093 був прийнятий в першому читанні. — Ред.). Таке враження, що люди знаходяться в паралельній реальності. Ви ж самі прийняли цей закон в травні і збільшили штрафи з 850 гривень до 17 тисяч. При цьому саме Міноборони говорило, що підстав для застосування штрафів нема, тому що вони мають доступ до реєстрів, — каже Ростислав Кравець.

Він назвав "сюром" ситуацію, за якої Міноборони має доступ до реєстрів і не може застосовувати штрафи, але Верховна Рада вносить зміни, щоб штрафи застосовували. При цому 99% з них скасовують у судах.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому ТЦК не карають за "бусифікацію".