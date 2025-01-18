Пересмотрел "Игру в кальмара": новая конспирология о гривнах расходится по сети

Критическое мышление не обнаружено

Сложные времена в Украине привели к вспышке популярности конспирологических теорий и подтолкнуло всяких "инфлюенсеров" заниматься ментальной гимнастикой в поисках скрытых символов и популярности в соцсетях. Например, один из пользователей предположил, что тактильные знаки на гривнах "на самом деле" являются отсылкой к сериалу "Игра в кальмара".

Его размышлениями поделился telegram-канал "Ху**ая Одесса". На видео мужчина сравнивает купюры со знаками на шлемах охранников из сериала, а жизнь в Украине с жизнью в Северной Корее.

При этом официальную версию того, зачем на купюры наносятся знаки для людей с плохим зрением, мужчина категорически отвергает.

Упомянутые на видео рельефные значки действительно наносятся как символы для слепых. Практика их нанесения распространена во всем мире, однако у каждой валюты своя уникальная черта. Например, на южнокорейских вонах они выполнены в виде от одной до четырех вертикальных линий, на евро линии короче и нанесены в разных местах в зависимости от номинала. А вот на долларах их нет.

Они также выполняют функцию дополнительного элемента защиты от подделок, поскольку рельефная печать требует специфических технологий. Также в некоторых случаях они помогают автоматическим сканерам распознавать купюру.

На гривнах значки в виде треугольников, кружков и квадратов впервые появились во время выпуска второго поколения гривны, то есть речь идет о средине-конце 90-х. Сценарий "Игры в кальмара" был написан в 2008 году, а первый сезон вышел в 2021 году.

Фанаты сериала, впрочем, тоже обратили внимание на то, что символы охранников им что-то напоминают. Однако они сравнили их с популярной игровой приставкой Playstation, на кнопках джойстика которых тоже красуются указанные символы. И нет, они появились в 1994 году, так что гривной они не вдохновлялись.

Стоит также отметить, что в Южной Корее, в которой снимали сериал, очень низкий уровень осведомленности о том, что происходит в Украине. Наша страна появилась в их медиа после начала войны в 2014 году, но активно начала освещаться разве что в контексте сближения России с КНДР. В остальном же среднестатистический южнокореец знает об Украине лишь то, что это страна где-то в восточной Европе.

Напомним, недавно в сети вновь подняли древнюю байку о том, что на 100 гривнах изображен Виктор Ющенко, а не Тарас Шевченко.