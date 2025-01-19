Не вірили у випадковість смерті батька: що відомо про дітей покійного нардепа Кушнарьова

У політика залишилось двоє дорослих дітей

Євген Кушнарьов був помітною фігурою в українському політикумі. Протягом 6 років він був мером Харкова, а згодом став народним депутатом і головою Адміністрації президента Леоніда Кучми. Кушнарьов належав до Партії регіонів. Політик помер від вогнепального поранення в живіт у 2007 році. Нещодавно ми розповідали, який вигляд має могила нардепа Єремеєва, який помер унаслідок падіння з коня.

"Телеграф" розкаже, що відомо про дітей нардепа, і чим вони займаються.

Євген Кушнарьов — діти

Двоє дітей, Андрій і Тетяна, з'явилися у шлюбі Євгена Кушнарьова з дружиною Валентиною. Вони народились і певний час жили у Мелітополі. Однак згодом родина повернулась до Харкова.

В інтерв'ю Андрій Кушнарьов розповідав, що йому з сестрою не вистачало батька. Політик весь час присвячував роботі, тож іноді міг побути з ними на вихідних. Також Андрій і Тетяна намагалися відповідати прізвищу батька, тому поводились стримано.

Андрій навчався на програміста у Харківському авіаційному університеті. Він створив власну компанію з інформаційних технологій.

Син Кушнарьова - Андрій, фото з мережі

Кушнарьов з сином Андрієм, фото з мережі

Тоді як Тетяна здобула освіту в Національній юридичній академії в Харкові. Спершу вона виконувала обов'язки заступника декана юридичного факультету цього вишу, а згодом очолила його.

Тетяна Кушнарьова, фото ХНУ

Тетяна Кушнарьова працює у Харківському національному університеті, фото ХНУ

Кушнарьова входила до Партії регіонів. Вона балотувалась від цієї політичної сили до парламенту. Також упродовж 4 років Кушнарьова була депутаткою Харківської обласної ради. Вона захистила докторську дисертацію "Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення державного управління в Україні" та має звання доктора юридичних наук.

Тетяна Кушнарьова стала ректором юридичного вишу, фото ХНУ

Тетяна Кушнарьова, фото ХНУ

Андрій і Тетяна не вірили, що їхнього батька поранили випадково. Адже Кушнарьов був впливовим політиком, і є версія, що тому його хотіли прибрати.

Євген Кушнарьов, фото з мережі

Політик отримав вогнепальне поранення в черевну порожнину, коли повертався з полювання. Це сталося у 2007 році. Чиновник помер у лікарні в Ізюмі. Тоді правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею "вбивство з необережності". Звинувачення висунули заступнику директора харківського заводу "Точприбор" Дмитру Завальному. Його відпустили під амністію, а справу закрили у 2009 році.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про дітей відомого співака Іво Бобула. Він має троє спадкоємців від різних дружин.