Не верили в случайность смерти отца: что известно о детях покойного нардепа Кушнарева

У политика осталось двое взрослых детей

Евгений Кушнарев был заметной фигурой в украинском политикуме. В течение 6 лет он был мэром Харькова, а затем стал народным депутатом и главой Администрации президента Леонида Кучмы. Кушнарев принадлежал к Партии регионов. Политик скончался от огнестрельного ранения в живот в 2007 году. Недавно мы рассказывали, как выглядит могила нардепа Еремеева, умершего после падения с коня.

"Телеграф" расскажет, что известно о детях нардепа, и чем они занимаются.

Евгений Кушнарев — дети

Двое детей, Андрей и Татьяна, появились в браке Евгения Кушнарева с супругой Валентиной. Они родились и жили в Мелитополе. Однако впоследствии семья вернулась в Харьков.

В интервью Андрей Кушнарев рассказывал, что ему с сестрой не хватало отца. Политик все время посвящал работе, поэтому иногда мог побыть с ними на выходных. Также Андрей и Татьяна пытались соответствовать фамилии отца, поэтому вели себя сдержанно.

Андрей учился на программиста в Харьковском авиационном университете. Он создал собственную компанию по информационным технологиям.

Сын Кушнарева – Андрей, фото из сети

Кушнарев с сыном Андреем, фото из сети

В то время как Татьяна получила образование в Национальной юридической академии в Харькове. Сначала она исполняла обязанности заместителя декана юридического факультета этого вуза, а затем возглавила его.

Татьяна Кушнарева, фото ХНУ

Татьяна Кушнарёва работает в Харьковском национальном университете, фото ХНУ

Кушнарева входила в Партию регионов. Она баллотировалась от этой политической силы в парламент. Также на протяжении 4 лет Кушнарева была депутатом Харьковского областного совета. Она защитила докторскую диссертацию "Административно-правовые основы кадрового обеспечения государственного управления в Украине" и имеет звание доктора юридических наук.

Татьяна Кушнарева стала ректором юридического вуза, фото ХНУ

Татьяна Кушнарева, фото ХНУ

Андрей и Татьяна не верили, что их отца ранили случайно. Ведь Кушнарев был влиятельным политиком, и есть версия, что поэтому его хотели убрать.

Евгений Кушнарев, фото из сети

Политик получил огнестрельное ранение в брюшную полость, когда возвращался с охоты. Это произошло в 2007 году. Чиновник скончался в больнице в Изюме. Тогда правоохранители возбудили уголовное дело по статье "убийство по неосторожности". Обвинения выдвинули заместителю директора харьковского завода "Точприбор" Дмитрию Завальному. Его отпустили под амнистию, а дело было закрыто в 2009 году.

Ранее "Телеграф" писал, что известно о детях известного певца Иво Бобула. Он имеет трое наследников от разных жен.