Дружина, дві доньки та "загадковий" син: що відомо про сім’ю мера Одеси Труханова

Мер Одеси Труханов не часто з’являється на людях зі своєю родиною

Геннадій Труханов уже понад 10 років є мером Одеси, з яким пов’язано безліч скандалів. Чиновник, незважаючи на свою широку публічність, особисте життя не дуже афішує. Відомо, що сьогодні, 17 січня, Труханов відзначає свій день народження – йому виповнилося 60 років.

"Телеграф" вирішив згадати, що відомо про сім’ю Геннадія Труханова, його дружину, дочок і "загадкового" сина.

Сім’я Труханова — що про неї відомо

Геннадій Труханов – колишній регіонал, який з 2014 року очолює міську раду Одеси. Мер міста не раз був замішаний у корупційних скандалах, також його звинувачували у сепаратизмі та наявності російського паспорта. Відомо, що Труханов був одружений з Тетяною Колтуновою, яка начебто як колишня дружина Труханова. Однак усе свідчить про те, що вони й надалі живуть разом і ведуть спільний побут.

Геннадій Труханов із дружиною Тетяною

Також відомо, що у нього є дві доньки та син. Однак вони не так часто спливають в інформаційному просторі. Старша дочка Труханова Катерина народилася 1986 року, зараз їй 38 років і вона має свій бізнес. Молодша дочка Аліса народилася у мера Одеси та його дружини Тетяни у 2000 році, цього року їй буде 25 років.

Родина Геннадія Труханова

Що стосується сина, який нібито є у Геннадія Труханова, то він дуже "загадковий". Справа в тому, що деякі джерела в мережі стверджують, що у Геннадія Труханова є син Андрій 2001 року народження. Інші ж джерела не вказують на наявність сина у мера Одеси, мовляв, у нього є лише дві доньки. При цьому, як виглядає "загадковий" син, невідомо — у відкритому доступі не знайшлося його фотографій із батьком.

Геннадій Труханов із молодшою дочкою Алісою

Зазначимо, що у мережі є архівне фото, на якому Геннадій Труханов зображений зі своєю дружиною Тетяною та двома доньками — Катериною та Алісою, коли ті були ще зовсім юними. Крім того, молодшу дочку Алісу мер Одеси виводив на публічні заходи, а також знімав у своєму вітальному ролику до 8 березня у 2021 році.

А ось старша донька Катерина засвітилася в новинах після того, як у 2020 році зробила батькові-меру подарунок на 600 тисяч гривень, який він вказав у своїй декларації. Однак, що саме дочка подарувала Труханову на день народження, він не вказав — лише сума цього подарунка.

Старша дочка Труханова Катерина

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