Аномально тепло, как в марте: чего ждать от погоды 21 января

В течение недели погодные условия в нашей стране будут определять область высокого давления

Погода не перестает удивлять украинцев. В конце января столбики термометра показывают рекордно высокую температуру.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича. Он рассказал, чего ждать от погоды во вторник, 21 января.

Во вторник, 21 января, будет держаться погода без осадков во всех областях нашей страны. Ночью и утром возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3…+2, днем +2…+7 градусов тепла.

По словам синоптика, в течение следующей недели погодные условия в нашей стране будут определять область высокого давления, а также выступление антициклона с востока. На фоне преобладания теплой воздушной массы температура воздуха ожидается аномально высокой, особенно на юге и западе страны.

Существенных осадков в указанный период не ожидается, лишь изредка в Крыму и западных областях есть вероятность небольших дождей. В целом погодные условия будут соответствовать больше ноябрю или марту.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких областях испортится погода.