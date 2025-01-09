Самозакохані та пихаті. Які українські прізвища давали нарцисам, перевірте своє

Деякі з них поширені і сьогодні

Українські прізвища мають різноманітне та цікаве походження, деякі в них вказують на особливості характеру чи фінансового положення. До прикладу, є родові імена, які в давнину давали пихатим і самовпевненим людям.

Як зазначало товариство "Краєзнавець" імені Василя Івановича Маслова з міста Прилуки, таких прізвищ в Україні не багато. Проте є серед них і ті, що дуже поширені навіть на території сучасної України.

Які прізвища давали пихатим та самовпевненим людям:

Божко — так називали у давнину людей, які були надто самозакохані і надмірно впевненістю в собі. Зараз це прізвище носять понад 9 тисяч українців.

— так називали у давнину людей, які були надто самозакохані і надмірно впевненістю в собі. Зараз це прізвище носять понад 9 тисяч українців. Дундук — так за старих часів називали індика або індійського півня. Цим родовим ім'ям могли нарікати пихатих і самозакоханих людей. Зараз в Україні прізвище Дундук мають 433 особи.

— так за старих часів називали індика або індійського півня. Цим родовим ім'ям могли нарікати пихатих і самозакоханих людей. Зараз в Україні прізвище Дундук мають 433 особи. Коровай — це весільний хліб, який в давнину був вінцем столу і привертав своєю красою увагу усіх гостів. Тому людей, які мали велике почуття власної гідності саме так і називали. Наразі це прізвище носять 742 українці.

— це весільний хліб, який в давнину був вінцем столу і привертав своєю красою увагу усіх гостів. Тому людей, які мали велике почуття власної гідності саме так і називали. Наразі це прізвище носять 742 українці. Індик — це родове ім'я асоціювали з індиком, і давали його надутим і самовпевненим людям. Нині його носять 487 українця.

— це родове ім'я асоціювали з індиком, і давали його надутим і самовпевненим людям. Нині його носять 487 українця. Кокошко — утворилось від слова "кокош", що раніше означало півень. Це родове ім'я могло дістатися пихатим і гордовитим людям. Загалом сьогодні прізвище Кокошко мають 632 носії.

Нагадаємо, в Україні є чимало прізвищ, які з'явились ще до хрещення Русі, і деякі з них створювались на честь язичницьких богів.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські родові імена, які в давнину давали справжнім красеням.