Рус

Самозакохані та пихаті. Які українські прізвища давали нарцисам, перевірте своє

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Які прізвища давали пихатим українцям Новина оновлена 09 січня 2025, 17:09
Які прізвища давали пихатим українцям. Фото Згенеровано ШІ, freepik

Деякі з них поширені і сьогодні

Українські прізвища мають різноманітне та цікаве походження, деякі в них вказують на особливості характеру чи фінансового положення. До прикладу, є родові імена, які в давнину давали пихатим і самовпевненим людям.

Як зазначало товариство "Краєзнавець" імені Василя Івановича Маслова з міста Прилуки, таких прізвищ в Україні не багато. Проте є серед них і ті, що дуже поширені навіть на території сучасної України.

Які прізвища давали пихатим та самовпевненим людям:

  • Божко — так називали у давнину людей, які були надто самозакохані і надмірно впевненістю в собі. Зараз це прізвище носять понад 9 тисяч українців.
  • Дундук — так за старих часів називали індика або індійського півня. Цим родовим ім'ям могли нарікати пихатих і самозакоханих людей. Зараз в Україні прізвище Дундук мають 433 особи.
  • Коровай — це весільний хліб, який в давнину був вінцем столу і привертав своєю красою увагу усіх гостів. Тому людей, які мали велике почуття власної гідності саме так і називали. Наразі це прізвище носять 742 українці.
  • Індик — це родове ім'я асоціювали з індиком, і давали його надутим і самовпевненим людям. Нині його носять 487 українця.
  • Кокошко — утворилось від слова "кокош", що раніше означало півень. Це родове ім'я могло дістатися пихатим і гордовитим людям. Загалом сьогодні прізвище Кокошко мають 632 носії.

Нагадаємо, в Україні є чимало прізвищ, які з'явились ще до хрещення Русі, і деякі з них створювались на честь язичницьких богів.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські родові імена, які в давнину давали справжнім красеням.

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