Менше сотні. Де в Україні живуть Путіни та що означає це прізвище

Путіних немає у 6 областях України

Очільник РФ Володимир Путін не єдиний носій цього прізвища. Прізвище Путін має слов'янське коріння і поширене переважно в Росії, зокрема в Пермському та Краснодарському краї. Його носії мешкають також у Білорусі, Казахстані, Франції та Україні.

В нашій країні це прізвище мають 93 людини, за даними генеалогічного порталу "Рідні". Живуть вони по всій країні, але найбільша кількість Путіних в Харкові — 8 осіб, Одесі — 6 осіб та Осокорівці Херсонської області — 5 осіб. Найпоширеніші імена з цим прізвищем — Сергій та Людмила. Саме Людмилою звуть ексдружину російського президента.

Карта поширення прізвища "Путін"

Прізвище Путін згадується в реєстрах з XVII століття, його носили торговці. Щодо походження його існує кілька версій:

від імені. Путилою, Путею або Путятею називали дитину, яка народилася в дорозі, під час переїзду. Також це могли бути скорочені форми давньослов’янських імен, таких як Путислав і Путимир.

від слова "путній", в значенні "гарний, корисний".

від спотворення фінського прізвища Путяйнен.

від литовського putinas — калина.

Зазначимо, що з іншим наголосом, путІн за словником Даля означає ломотний біль у попереку.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські прізвища, які мають походження від румунських. Більшість з носіїв живе на заході країни, однак загалом прізвища розповсюджені не тільки там.