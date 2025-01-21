Контроль чи економія? Чому Україні та США вигідний договір про безпекові гарантії

Вашингтон хоче контролювати своїх союзників, каже експерт-міжнародник

Замість вимог про надання Україні членства в НАТО Києву варто зосередитись на більш працюючих механізмах. І для нас тут принципово важливими є Сполучені Штати, бо це єдина країна, яка може стримувати Росію.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів доцент Інституту міжнародних відносин, кандидат політичних наук Микола Капітоненко. Він пояснив, чому США можуть не брати на себе зобов'язання повноцінно воювати за Україну

Більше про це читайте у публікації: "У нас немає союзників, — експерт-міжнародник про Трампа, гру Китаю та перспективи перемоги над Росією".

Він вважає, що Штати можуть взяти на себе зобов'язання із накладання антиросійських санкцій, постачання зброї, грошей тощо в обмін на наші зобов'язання воювати повноцінно за них, якщо виникне така потреба.

— Для американців двосторонній договір про безпекові гарантії, багато чому є не просто способом змусити іншу країну допомагати собі, але способом контролювати поведінку цієї країни, — каже експерт-міжнародник. — США хочуть контролювати своїх союзників, щоб не виникло ситуації, коли вони будуть змушені воювати за десятки своїх союзників в різних частинах світу одночасно. Бо знаючи, що у них є такий союзник, ці країни можуть вести себе більш ризиковано.

На думку політолога, в нашому випадку США зупиняють очевидне і зрозуміле бажання України повернути окуповані Росією території.

— Бо як тільки вони стануть нашим союзником, ми почнемо активні бойові дії (після заморозки війни) з повернення нашої території. І ця угода змушуватиме їх вступати у війну на нашому боці. А ми ж не єдині такі у світі. І в сучасних умовах, коли США вже більше не є беззаперечним гегемоном, треба економити ресурси, контролювати ризики, — наголосив кандидат політичних наук.

Нагадаємо, раніше Микола Капітоненко пояснив "Телеграфу", чому Путін замахнувся на гегемонію США у світі.