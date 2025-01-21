Контроль или экономия? Почему Украине и США выгоден договор о гарантиях безопасности

Вашингтон хочет контролировать своих союзников, говорит эксперт-международник.

Вместо требований о предоставлении Украине членства в НАТО, Киеву следует сосредоточиться на более работающих механизмах. И для нас здесь принципиально важны Соединенные Штаты, потому что это единственная страна, которая может сдерживать Россию.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал доцент Института международных отношений, кандидат политических наук Николай Капитоненко. Он объяснил, почему США могут не брать на себя обязательство полноценно воевать за Украину.

Больше об этом читайте в публикации: "У нас нет союзников, — эксперт-международник о Трампе, игре Китая и перспективах победы над Россией".

Он считает, что Штаты могут взять на себя обязательства по наложению антироссийских санкций, поставке оружия, денег и т.п. в обмен на наши обязательства воевать полноценно за них, если возникнет такая потребность.

— Для американцев двусторонний договор о гарантиях безопасности, во многом является не просто способом заставить другую страну помогать себе, но способом контролировать поведение этой страны, — говорит эксперт-международник. — США хотят контролировать своих союзников, чтобы не возникло ситуации, когда они будут вынуждены воевать за десятки своих союзников в разных частях света одновременно. Зная, что у них есть такой союзник, эти страны могут вести себя более рискованно.

По мнению политолога, в нашем случае США останавливают очевидное и понятное желание Украины вернуть оккупированные Россией территории.

— Потому что, как только они станут нашим союзником, мы начнем активные боевые действия (после заморозки войны) по возвращению нашей территории. И это соглашение заставит их вступать в войну на нашей стороне. А ведь мы не единственные такие в мире. И в современных условиях, когда США уже больше не безоговорочный гегемон, нужно экономить ресурсы, контролировать риски, — подчеркнул кандидат политических наук.

Напомним, ранее Николай Капитоненко объяснил "Телеграфу", почему Путин замахнулся на гегемонию США в мире.