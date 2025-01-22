Может перевернуть ход войны: Украина изменила стратегию в отношении России — Bild

Атаки нанесли большой ущерб России

Украина изменила стратегию по отношению к России. Теперь она массово применяет дальнобойные беспилотники, чтобы наносить ущерб российским военным объектам на расстоянии до 1000 километров.

Об этом пишет Bild. Отмечается, что за январь украинские силы успешно нанесли удары по 18 стратегических объектах на российской территории, а некоторые из них получили серьезные повреждения.

В перечень входят Смоленский авиазавод, на котором выпускали крылатые ракеты, крупнейший порт "Усть-Луга" под Санкт-Петербургом, военный аэропорт в Казани и другие.

Издание также обнародовало инфографику, на которой показаны атакованные объекты. Маршрут скорее всего не соответствует реальному, поскольку вряд ли украинские дроны летали бы через территорию стран Балтии и тем более через Беларусь.

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Издание приводит заявление главкома ВСУ Александра Сырского, который отмечал, что из-за атак украинских БПЛА и уничтожений складов россияне были вынуждены существенно снизить дневной расход снарядов примерно с 40 тысяч до 20.

"Украина систематически расширяет собственные возможности для глубоких ударов и становится все лучше и лучше", — отметил военный эксперт Нико Ланге и добавил, что российская ПВО с этими налетами справляется очень плохо.

В то же время неназванный представитель Министерства обороны даже отметил, что если такие атаки продолжатся, то Украина сможет перевернуть ход войны и склонить баланс в свою пользу.

"Если бы Украина имела больше западных возможностей глубокого удара для поддержки, включая Таурус, она могла бы навязать России другой способ борьбы и изменить баланс в этой войне", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в ночь на вторник, 21 января, беспилотники атаковали российский Смоленск. Главной целью стал местный авиационный завод, производящий и модернизирующий военные самолеты для армии РФ, в том числе штурмовики Су-25.