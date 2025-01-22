Ее фильмы цензуровала советская власть: где в Одессе похоронена звездная режиссер Кира Муратова
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Режиссер вошла в историю украинского кино
Кира Муратова — украинская актриса, режиссер и сценарист румынского и еврейского происхождения. Она достигла высот в кинематографе, несмотря на то, что советские власти часто цензуровали ее киноработы. Лента Муратовой "Долгие проводы" запрещали в СССР. Режиссер умерла в 2018 году в Одессе.
Муратова прошла долгий путь в кинематографе. Как это было и где похоронили режиссера — расскажет "Телеграф".
Биография Киры Муратовой
Кира Муратова родилась в Румынии в 1934 году. Училась на режиссера в Москве. В 1961 году Муратова начала работу режиссером на Одесской киностудии.
Первыми ее работами стала короткометражка "У Крутого Яра" и полнометражка "Наш честный хлеб". В последней идет речь о жизни украинцев в селе, где поднимается тема патриотизма и проблемы родителей и детей.
Успешной стала работа Муратовой "Короткие встречи", где она была как режиссером, так и исполнительницей одной из главных ролей. В фильме идет речь о девушке, которая знакомится с геологом и у них начинается роман.
Еще одной лентой, которая наделала шума в тогдашнем кинематографе стала "Долгие проводы". Коммунисты запретили ее транслировать, и она вышла в свет в 80-х. Из-за фильма уволили руководителя Одесской киностудии и главу Госкино Украины. А сама Муратова переехала в Санкт-Петербург, где работала библиотекаршей.
В фильме говорится о том, как мать сильно опекает сына, а в ответ получает упреки. Так, режиссер сравнила мать с СССР — страной, которая не давала своим гражданам свободы.
Далее были ленты "Познавая белый мир", "Среди серых камней", "Смена судьбы". Из ленты "Среди серых камней" приказали вырезать отдельные фрагменты, которые не нравились власти.
В период перестройки Муратова выпустила фильм "Астенический синдром", вызвавший обсуждение в обществе. Одну часть ленты записали на черно-белую пленку, другую – на цветную. В ленте показали распад некоторых личностей, олицетворяющий неизбежный распад Советского Союза. Люди теряют способность ставить речь, поэтому они говорят кучу лишних слов, в том числе нецензурных. Это первая лента в СССР, где прозвучала брань.
Режиссер получила творческую свободу после распада СССР. Она сняла фильмы "Увлечения", "Три истории", "Чеховские мотивы", "Настройщик". Последнюю ленту представляли за границей: в Film Society of Lincoln Center в Нью-Йорке и в Gene Siskel Film Center в Чикаго. Там шла речь о студенте консерватории, который продумывает план обворовывания пенсионерки.
В 2017 году Муратову пригласили присоединиться к Американской киноакадемии, которая определяет победителей "Оскара". Режиссера наградили премиями "Леопард", "Ника", "Кинотавр", "Арсенал". Также Муратова является лауреаткой премии имени Александра Довженко, премии "Женщина ІІІ тысячелетия", обладательницей ордена князя Ярослава Мудрого V и почетной гражданкой Одессы.
Похороны Киры Муратовой
Режиссера не стало после продолжительной болезни в Одессе в 2018 году. Ей было 83 года. На похоронах были только родные и близкие, таким было желание Муратовой. Прощание с актрисой прошло в холле Одесской киностудии.
Муратова завещала, чтобы ее тело кремировали. Женщина была похоронена на Новогородском кладбище в Одессе. В тот же вечер в Одесской киностудии транслировали фильмы Муратовой без звука, только под сопровождение оркестра.
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