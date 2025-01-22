Ее фильмы цензуровала советская власть: где в Одессе похоронена звездная режиссер Кира Муратова

Режиссер вошла в историю украинского кино

Кира Муратова — украинская актриса, режиссер и сценарист румынского и еврейского происхождения. Она достигла высот в кинематографе, несмотря на то, что советские власти часто цензуровали ее киноработы. Лента Муратовой "Долгие проводы" запрещали в СССР. Режиссер умерла в 2018 году в Одессе.

Муратова прошла долгий путь в кинематографе. Как это было и где похоронили режиссера — расскажет "Телеграф".

Биография Киры Муратовой

Кира Муратова родилась в Румынии в 1934 году. Училась на режиссера в Москве. В 1961 году Муратова начала работу режиссером на Одесской киностудии.

Первыми ее работами стала короткометражка "У Крутого Яра" и полнометражка "Наш честный хлеб". В последней идет речь о жизни украинцев в селе, где поднимается тема патриотизма и проблемы родителей и детей.

Кадр из фильма "Наш честный хлеб", фото "Довженко-центр"

Успешной стала работа Муратовой "Короткие встречи", где она была как режиссером, так и исполнительницей одной из главных ролей. В фильме идет речь о девушке, которая знакомится с геологом и у них начинается роман.

Кадр из ленты "Короткие встречи", фото "Довженко-центр"

Еще одной лентой, которая наделала шума в тогдашнем кинематографе стала "Долгие проводы". Коммунисты запретили ее транслировать, и она вышла в свет в 80-х. Из-за фильма уволили руководителя Одесской киностудии и главу Госкино Украины. А сама Муратова переехала в Санкт-Петербург, где работала библиотекаршей.

В фильме говорится о том, как мать сильно опекает сына, а в ответ получает упреки. Так, режиссер сравнила мать с СССР — страной, которая не давала своим гражданам свободы.

Кадр из фильма "Долгие проводы", фото "Довженко-центр"

Далее были ленты "Познавая белый мир", "Среди серых камней", "Смена судьбы". Из ленты "Среди серых камней" приказали вырезать отдельные фрагменты, которые не нравились власти.

Кира Муратова часто получала цензуру от власти, фото из сети

В период перестройки Муратова выпустила фильм "Астенический синдром", вызвавший обсуждение в обществе. Одну часть ленты записали на черно-белую пленку, другую – на цветную. В ленте показали распад некоторых личностей, олицетворяющий неизбежный распад Советского Союза. Люди теряют способность ставить речь, поэтому они говорят кучу лишних слов, в том числе нецензурных. Это первая лента в СССР, где прозвучала брань.

Кира Муратова создавала нестандартные фильмы

Режиссер получила творческую свободу после распада СССР. Она сняла фильмы "Увлечения", "Три истории", "Чеховские мотивы", "Настройщик". Последнюю ленту представляли за границей: в Film Society of Lincoln Center в Нью-Йорке и в Gene Siskel Film Center в Чикаго. Там шла речь о студенте консерватории, который продумывает план обворовывания пенсионерки.

Кира Муратова стала одной из лучших режиссёров в СССР и Украине

В 2017 году Муратову пригласили присоединиться к Американской киноакадемии, которая определяет победителей "Оскара". Режиссера наградили премиями "Леопард", "Ника", "Кинотавр", "Арсенал". Также Муратова является лауреаткой премии имени Александра Довженко, премии "Женщина ІІІ тысячелетия", обладательницей ордена князя Ярослава Мудрого V и почетной гражданкой Одессы.

Похороны Киры Муратовой

Режиссера не стало после продолжительной болезни в Одессе в 2018 году. Ей было 83 года. На похоронах были только родные и близкие, таким было желание Муратовой. Прощание с актрисой прошло в холле Одесской киностудии.

Похороны Киры Муратовой, фото "Думская"

Похороны Киры Муратовой, фото "Думская"

Муратова завещала, чтобы ее тело кремировали. Женщина была похоронена на Новогородском кладбище в Одессе. В тот же вечер в Одесской киностудии транслировали фильмы Муратовой без звука, только под сопровождение оркестра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронили украинскую актрису Оксану Батько-Нищук. Женщины не стало в 43 года.