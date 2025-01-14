Про його могилу нічого невідомо: де поховали нардепа Дмитра Тимчука і як він загинув

Нардепа поховали на Центральному кладовищі у Бердичеві

Дмитро Тимчук був політичним журналістом, військовим, але найбільше відзначився як координатор групи "Інформаційний спротив". Він активно висвітлював анексію Росією Криму та збройну агресію на Донбасі. Чоловік загинув у 2019 році від вогнепального поранення голови. Нещодавно ми розповідали, як виглядає могила відомого телеведучого 2000-х Ігоря Пелиха.

Якою була діяльність Дмитра Тимчука, і де його поховали — розкаже "Телеграф".

Дмитро Тимчук — біографія

Тимчук народився у Читі, що в Росії у 1972 році. У дитинстві часто був у Німеччині, оскільки батько проходив там військову службу. Згодом родина перебралась до Бердичева. Там Дмитро навчався у політехнічному коледжі. У 1995 році Тимчук почав навчатися на факультеті військової журналістики у львівському училищі.

Упродовж 2 років чоловік служив у військах протиповітряної оборони. Пізніше отримав роботу у пресслужбі Національної гвардії України. Певний час працював у різних підрозділах Міністерства оборони. Під час служби побував у гарячих точках в Іраку, Лівані та Косово. Там він відвідував українські контингенти миротворчих сил ООН.

Дмитро Тимчук був військовим журналістом, фото УНІАН

Тимчук був головним редактором онлайн-видання "Флот-2017" та керівником громадської організації "Центр військово-політичних досліджень".

У 2014 році Тимчук почав координувати групу "Інформаційний спротив". У спільноті детально інформували про анексію Росією Криму та перебіг її збройної агресії на Донбасі. Це допомагало спростовувати російські фейки та боротися з ворожою пропагандою. Паблік був доволі популярним в Україні.

Дмитро Тимчук боровся з російською пропагандою

Згодом Тимчук став народним депутатом від партії "Народний фронт". Паралельно він координував військову раду цієї політичної сили. Також входив до комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони. У Раді народний обранець працював над законами, які стосуються національної безпеки та оборони країни. Маючи звання підполковника ЗСУ, у 2017 році Тимчук вийшов у запас.

Тимчук працював над посиленням нацбезпеки країни, фото з мережі

Поховання Дмитра Тимчука

У 2019 році Тимчука виявили мертвим у його квартирі з вогнепальним пораненням голови. Дружина зателефонувала на швидку, і повідомила що Дмитро чистив зброю та випадково вистрелив у себе. Йому було 46 років.

Версії щодо смерті Тимчука були різні. Одні казали, що чоловік випадково застрелив себе під час чищення зброї. Тоді як інші не вірили в таке припущення, адже Тимчук добре вмів поводитись зі зброєю. Тому, на думку деяких експертів, постріл у голову не міг бути випадковим.

Дмитро Тимчук загинув від поранення в голову, фото з мережі

Цікаво, що у день смерті Тимчука Міжнародна слідча група звітувала щодо розслідування катастрофи рейсу МН17. Йдеться про збиття росіянами Boeing 777 біля Донецька, унаслідок якого загинули майже 300 людей. Тимчук збирав докази у цій справі. За фактом смерті нардепа поліція відкрила кримінальне провадження, кваліфіковане як умисне вбивство.

На прощання з військовим прийшли близько 150 осіб. Серед них — рідні, близькі та відомі політики, зокрема Арсеній Яценюк, Андрій Парубій, Арсен Аваков, Антон Геращенко. Проводили нардепа в останню путь у Будинку офіцерів у Києві.

Попрощатися з Тимчуком приходив Антон Геращенко, фото "ТСН"

На похороні Тимчука був Арсеній Яценюк, фото "ТСН"

На похороні були Олександр Турчинов і Арсен Аваков, фото "ТСН"

Поховали Дмитра Тимчука у його рідному Бердичеві на Центральному міському кладовищі. Протягом 6 років у мережі немає інформації про могилу військового, і чи є там пам'ятник. Ймовірно, родина Тимчука не хоче, щоб покійного тривожили.

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