Померла у 43 роки: де поховали українську акторку Оксану Батько-Нищук і як виглядає могила

Артистки не стало у 43 роки

Оксана Батько-Нищук — знана українська акторка, яка мала звання заслуженої артистки України. Вона грала у Національному академічному драматичному театрі імені Франка. Жінка раптово померла у 2016 році. Вона перебувала у шлюбі з актором Євгенієм Нищуком.

Якою була кар'єра акторки і де її поховали — знає "Телеграф".

Що відомо про Оксану Батько-Нищук

Майбутня акторка народилась у 1973 році у Коломиї, що на Івано-Франківщині. Опановувала театральне мистецтво в університеті імені Івана Карпенка-Карого. Дебютною для Батько-Нищук стала роль Мавки у виставі "Лісова пісня" Лесі Українки. Так, у 1993 році Оксана стала акторкою драматичного театру імені Франка.

Оксана Батько-Нищук у ролі Мавки у виставі "Лісова пісня", фото з мережі

Оксана Батько-Нищук була знаною театральною акторкою, фото з мережі

Також Батько-Нищук виконувала ролі у виставах "Остерігайся лева", "Маркіза де Сад", "Король Лір", "Істерія", "Голгофа". Протягом своєї кар'єри артистка з'явилась у 2 стрічках: "Прощання з Каїром" у 2002 році та короткометражному фільмі "Відлік".

Оксана Батько-Нищук присвятила своє життя театру, фото з мережі

У 2006 році Оксана вийшла заміж за актора Євгенія Нищука. У них народився син Олекса.

Оксана Батько і Євгеній Нищук, фото з мережі

Як виглядає могила Оксани Батько-Нищук

Оксана Батько-Нищук померла уві сні у 2016 році, коли їй було 43. Чоловік Євгеній писав, що його дружина дуже чутливо сприймала світ, тому акторки не стало через "любов, яка зробила її вразливою". З жінкою прощалися у театрі імені Івана Франка. На похорон прийшли рідні, близькі, друзі та колеги артистки.

Оксану Батько-Нищук поховали на Байковому кладовищі. До могили акторки проклали підніжжя, яке складається з трьох сходинок. Його оформили різними національними візерунками. Безпосередньо перед місцем похованням встановили невеликі дверцята.

Могилі Оксани Батько-Нищук передує підніжжя, фото Сергія Котова

Такий вигляд має могила Оксани Батько-Нищук, фото Сергія Котова

На могилі Батько-Нищук встановили білий хрест, на який поклали вінок. Знизу можна побачити портрет акторки у вишитій сорочці, на якому вона усміхається. Пізніше на місці поховання встановили високу статую артистки з віночком і заквітчаним вбранням. Воно нагадує одну з найкращих ролей Оксани — Мавки з "Лісової пісні". На могилу періодично приносять живі квіти.

На могилі встановили статую акторки, фото Сергія Котова

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила відомого телеведучого 2000-х Ігоря Пелиха. Він трагічно загинув у ДТП.