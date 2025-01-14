Братська могила часів Другої світової війни: як виглядає місце поховання батька Кучми у Росії

Тато політика брав участь у Друговій світовій війні

Другий президент України Леонід Кучма має доньку, яка стала однією з найуспішніших жінок в Україні. Також політик має трьох онуків. Водночас про його батька відомо не так багато.

"Телеграф" з'ясував, ким був батько відомого політика і де він похований.

Батько Леоніда Кучми — що відомо

Данило Кучма з'явився на світ у 1901 році. Він працював лісником, а згодом брав участь у Друговій світовій війні. Під час боїв на лівому березі річки Волхов 111-та стрілецька дивізія потрапила в оточення. На евакуацію солдат спрямували 560-й саперний батальйон. Військові рятували побратимів у крижаній воді. Так, батько Кучми отримав запалення легень.

Такий вигляд мав батько Леоніда Кучми - Данило, фото з мережі

У 1941 році Президія Верховної Ради СРСР нагородила Данила Кучму орденом Червоної Зірки. Він помер у лютому 1942 року в селі Новоселиці Новгородської області у Росії. Майбутній політик втратив батька у 3 роки. В інтерв'ю Кучма розповідав, що коли родина дізналась про смерть його батька, усі почали шукати його могилу. За словами політика, у цьому йому допомогли школярі з Житомира.

Лист про нагородження Данила Кучми орденом Червоної Зірки

Поховання Данила Кучми знайшли на території військової частини. Воно розташоване у братській могилі часів Другої світової війни. Однак журналісти з'ясували, що допомогти знайти могилу батька Кучми насправді допоміг полковник медичної служби, тодішній керівник Військово-медичного музею Геннадій Дунін.

У цьому музеї зберігаються дані про всіх учасників воєн громадян Радянського Союзу. Сам Дунін походить із Татарбунарського району Одещини, де жила його мама. Тож офіцер країни-окупантки попросив Кучму навідатися до його матері, і у разі потреби, допомогти їй. Так, жінці нібито полагодили дах будинку.

Лист-подяка від Кучми для Геннадія Дуніна, фото "Гречка"

Сам Кучма розповідав, що він з 1996 року кожного разу відвідував могилу батька на День перемоги. Саме тоді підтвердився факт загибелі Данила Кучми у Новгородській області. Політик навіть доручав швидше проводити заходи вшанування ветеранів у Києві цей день, аби полетіти на місце поховання батька. Тоді в Новоселиці ще працював аеродром.

Леонід Кучма у селі Новоселиці у День перемоги, фото з мережі

Могила, де похований батько Кучми, передбачає скромну чорну надгробну плиту. На ній написані його дані, роки життя і смерті, і є невеликий чорно-білий портрет. Також у цьому місці поховані й інші учасники Другої світової війни, оскільки це братська могила.

Місце поховання Данила Кучми у Росії, фото з мережі

Данило Кучма похований у братській могилі у Росії, фото: УНІАН

Кучма щорічно відвідував могилу батька, фото: УНІАН

Також Кучма щорічно брав участь в урочистостях до Дня перемоги у російському селі Новоселиця. Він робив це разом з місцевою владою.

Кучма тисне руку ветерану війни, фото: УНІАН

Кучма поклав квіти на могилу свого батька, фото: УНІАН

Утім, у 2014 році політик уперше відмовився їхати на могилу батька. Він пояснив це тим, що "почуватиметься незрозуміло серед усіх". Водночас політик надіслав вітальну телеграму губернатору Новгородської області. Ймовірно, надалі Кучма не їздив на могилу батька через збройну агресію Росію на Донбасі, а в останні роки — і повномасштабну війну.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила першого президента України Леоніда Кравчука. Йому встановили білий мармуровий пам'ятник.