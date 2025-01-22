Таємнича Спляча красуня: як виглядає один із найзагадковіших надгробків Личаківського кладовища у Львові

Надгробок Регіни Марковської привертає увагу туристів уже багато років

Личаківське кладовище у Львові, яке у 1991 отримало статус музею-заповідника, є одним із найдавніших не лише в Україні, а й у всій Європі. Це місце по праву називають хранителем традицій похоронної скульптури 18-19 століть, адже тут чи не кожен надгробок чи склеп — витвір мистецтва.

"Телеграф" розповість про один із найзагадковіших надгробків Личаківського кладовища у Львові. Це могила Сплячої красуні Регіни Марківської.

Спляча красуня на Личаківському кладовищі

Територія Личаківського кладовища складає 42 гектари. Перші поховання тут датуються ще 13 століттям, коли тут ховали померлих від чуми. Однак сам цвинтар був сформований у 16 столітті. Відомо, що Личаківське кладовища поділено на 86 полів, на ньому є 23 каплиці та більше півтисячі сімейних склепів.

На Личаківському цвинтарі є красивий та загадковий надгробок, який називають Спляча красуня, і який багато років привертає увагу туристів. Тут лежить Регіна Марківська — дружина Людвіга Марківського, який був репресований радянською владою в 1937 році. Саме він розпорядився встановити коханій дружині такий гарний надгробок.

Достеменно не відомо про долю та смерть Регіни Марківської, проте існує кілька версій її смерті. Так, за однією з версій Регіна Марковська була актрисою і, сильно вживаючись у ролі своєї героїні, прийняла отруту та померла прямо на сцені під час вистави.

Ще одна версія розповідає, що Регіна Марківська, будучи заміжньою жінкою, покохала молодого гульвісу, який їй постійно зраджував. І не в силах винести такого страждання вона отруїлася. Третя версія говорить про те, що Марківська втратила двох своїх маленьких синів і наклала на себе руки, не витримавши такого горя.

До Першої світової війни над скульптурою Сплячої красуні був схилений сумний кам’яний ангел. Однак потім він кудись зник із могили. Люди пов’язують зникнення ангела із низкою сімейних нещасть, що нависли над родиною Марківських.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Івана Франка та де вона знаходиться. Її реставрували разом із поляками.