Таинственная Спящая красавица: как выглядит одно из самых загадочный надгробий Лычаковского кладбища во Львове

Надгробие Регины Марковской привлекает внимание туристов уже много лет

Лычаковское кладбище во Львове, которое в 1991 получило статус музея-заповедника, является одним из самых древних не только в Украине, но и во всей Европе. Это место по праву называют хранителем традиций погребальной скульптуры 18-19 веков, ведь здесь едва ли не каждое надгробие или склеп — произведение искусства.

"Телеграф" расскажет об одном из самых загадочных надгробий Лычаковского кладбища во Львове. Это могила Спящей красавицы Регины Марковской.

Спящая красавица на Лычаковском кладбище

Территория Лычаковского кладбища составляет 42 гектара. Первые захоронения здесь датируются еще 13 веком, когда в этом месте хоронили умерших от чумы. Однако само кладбище было сформировано в 16 веке. Известно, что Лычаковское кладбище поделено на 86 полей, на нем есть 23 часовни и более полутысячи семейных склепов.

На Лычаковском кладбище есть красивое и загадочное надгробие, которое называют Спящая красавица, и которое много лет привлекает внимание туристов. Здесь покоится Регина Марковская — жена Людвига Марковского, который был репрессирован советской властью в 1937 году. Именно он распорядился установить любимой жене такой красивый надгробок.

Точно не известно о судьбе и смерти Регины Марковской, однако существует несколько версий ее кончины. Так, по одной из версий Регина Марковская была актрисой и, сильно вживаясь в роль своей героини, приняла яд и умерла прямо на сцене во время представления.

Еще одна версия рассказывает, что Регина Марковская, будучи замужней женщиной, полюбила молодого повесу, который ей постоянно изменял. И не в силах вынести такого страдания она отравилась. Третья версия говорит о том, что Марковская потеряла двух своих маленьких сыновей и наложила на себя руки, не выдержав такого горя.

К слову, до Первой мировой войны над скульптурой Спящей красавицы был склонен каменный печальный ангел. Однако потом он куда-то пропал с могилы. Люди связывают исчезновение ангела с рядом семейных несчастий, которые нависли над семьей Марковских.

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