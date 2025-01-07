Поховали в борг, а на пам’ятник скидалися колеги: як виглядає могила Тихонова, який зіграв Штірліца

На могилі встановили дорогий пам’ятник із біблійними мотивами

В’ячеслав Тихонов — відомий радянський актор, який зіграв у кількох десятках фільмів, проте велику славу йому принесла роль Штірліца у фільмі "17 миттєвостей весни". Актор помер у 2009 році, але лише через кілька років йому встановили незвичайний пам’ятник із біблійними мотивами.

"Телеграф" розповість, як виглядає пам’ятник В’ячеславу Тихонову, який відомий як Штірліц із фільму "17 миттєвостей весни".

В’ячеслав Тихонов — як виглядає його могила

В’ячеслав Тихонов — відомий радянський та російський актор, який прославився за роль розвідника Штірліца у багатосерійному фільмі "17 миттєвостей весни". При цьому за свою кар’єру він знявся у понад 60 радянських картинах, серед яких "Дожити до понеділка", "Білий Бім Чорне вухо", "Травневі зірки" тощо.

Однак до кінця життя В’ячеслав Тихонов втратив свою популярність серед режисерів — його не кликали зніматись у кіно, а в серіалах він сам не хотів брати участь. У старості він вів самітницький спосіб життя, проте знаходив час на те, щоб няньчити онуків.

Відомо, що В'ячеслав Тихонов двічі був одружений. Його перша дружина, також актриса, Нонна Мордюкова народила йому сина Олександра. Проте чоловік помер у 40 років від передозування, і його смерть повпливала на здоров'я самого В'ячеслава Тихонова. У 2008 році, коли померла його перша дружина Нонна, її поховали поряд з сином. І В'ячеслав Тихонов хотів, щоб і його поховали з ними, коли він помре.

Однак, коли у 2009 році актор помер на 82 році життя, його друга дружина Тамара Тихонова вирішила поховати його на престижному Новодівичому кладовищі Москви. Подейкували, що грошей на пишний похорон у сім’ї не було, тож їм навіть довелося залазити у борги.

А пам’ятник на могилі В’ячеслава Тихонова встановили лише через 3,5 роки після похорону. Примітно, що виготовленням пам’ятника Штірліцу займався відомий скульптор Олексій Благовісний в Італії. І обійшовся цей постамент у близько 5 мільйонів рублів. Гроші на пам’ятник частково виділила держава, а частково скидалися колеги актора.

Як видно на фото, пам’ятник є композицією зі скульптури В’ячеслава Тихонова в образі його персонажа Штірліца. А за скульптурою розміщено рельєфне зображення біблійного сюжету "Поклоніння волхвів", укладене у прямокутну бронзову раму та встановлене на прямокутну підставку із сірого граніту.

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