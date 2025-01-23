Його передбачення щодо ролі України як руйнівника московського імперіалізму та об'єднувача поневолених народів стають реальністю на наших очах

Степан Бандера — постать, яка сьогодні набуває нового осмислення в контексті російсько-української війни. Його ідеологічна спадщина виявилася напрочуд актуальною для розуміння сучасних подій та майбутнього України.

Історичний мотиватор Євген Мурза нагадав, що головною тезою Бандери було те, що Україна є "вулканом визвольної революції, якого не можна ні згасити, ані здушити". Він передбачив, що саме Україна стане тією силою, яка здатна протистояти московському імперіалізму та об'єднати навколо себе інші поневолені народи.

Ідеологія Бандери

Бандера застерігав, що самої лише незалежності України недостатньо для забезпечення її безпеки. Він наголошував, що доки інші народи залишатимуться під владою Москви, українська державність перебуватиме під постійною загрозою. Ця теза особливо актуальна сьогодні, коли експерти обговорюють необхідність демократизації та деколонізації всього пострадянського простору.

Важливим аспектом ідеології Бандери було категоричне неприйняття будь-якої співпраці з російськими опозиційними силами. Він вважав, що імперське мислення притаманне всім політичним течіям Росії, незалежно від їхньої позиції щодо правлячого режиму.

Варто зазначити, що Бандера був насамперед ідеологом та теоретиком українського націоналізму. Перебуваючи в еміграції, він розробив цілісну концепцію української визвольної боротьби, яка зберігає свою актуальність і сьогодні. Його бачення України як "історичного гробокопателя московсько-більшовицького імперіалізму" виявилося пророчим. Сьогодні Україна дійсно стала центром спротиву російському імперіалізму та джерелом натхнення для інших народів, які прагнуть свободи.

Ідеї Бандери про необхідність повного розриву з імперською Росією та створення нового справедливого ладу на руїнах імперії знаходять відгук у сучасному українському суспільстві. Його застереження щодо неможливості компромісу з імперською державою підтверджуються сучасними подіями.

Степан Бандера залишив нам не просто теоретичну спадщину, а практичний дороговказ для розбудови та захисту української державності. Його ідеї, які колись здавалися радикальними, сьогодні стали частиною mainstream українського політичного мислення та основою національної безпекової стратегії.

Раніше "Телеграф" розповідав суперечливу історію Миколи Міхновського. Він боровся за незалежність України, поєднуючи політичну діяльність з екстравагантним способом життя.