Его предсказания о роли Украины как разрушителя московского империализма и объединителя порабощенных народов становятся реальностью на наших глазах.

Степан Бандера — фигура, которая сегодня приобретает новое осмысление в контексте русско-украинской войны. Его идеологическое наследие оказалось удивительно актуальным для понимания современных событий и будущего Украины.

Исторический мотиватор Евгений Мурза напомнил, что главным тезисом Бандеры было то, что Украина является "вулканом освободительной революции, которого нельзя ни потушить, ни подавить". Он предположил, что именно Украина станет той силой, способной противостоять московскому империализму и объединить вокруг себя другие порабощенные народы.

Идеология Бандеры

Бандера предостерег, что самой независимости Украины недостаточно для обеспечения ее безопасности. Он отметил, что пока другие народы будут оставаться под властью Москвы, украинская государственность будет находиться под постоянной угрозой. Этот тезис особенно актуален сегодня, когда эксперты обсуждают необходимость демократизации и деколонизации всего постсоветского пространства.

Важным аспектом идеологии Бандеры было категорическое неприятие какого-либо сотрудничества с российскими оппозиционными силами. Он считал, что имперское мышление присуще всем политическим течениям России, независимо от их позиции в отношении правящего режима.

Стоит отметить, что Бандера был, прежде всего, идеологом и теоретиком украинского национализма. В эмиграции он разработал целостную концепцию украинской освободительной борьбы, которая сохраняет свою актуальность и сегодня. Его видение Украины как "исторического гробокопателя московско-большевистского империализма" оказалось пророческим. Сегодня Украина действительно стала центром сопротивления российскому империализму и источником вдохновения для других народов, стремящихся к свободе.

Идеи Бандеры о необходимости полного разрыва с имперской Россией и создании нового справедливого строя на руинах империи находят отклик в современном украинском обществе. Его оговорки о невозможности компромисса с имперским государством подтверждаются современными событиями.

Степан Бандера оставил нам не просто теоретическое наследие, а практический указатель для развития и защиты украинской государственности. Его идеи, когда-то казавшиеся радикальными, сегодня стали частью mainstream украинского политического мышления и основой национальной стратегии безопасности.

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