Політичні розбіжності та зовнішні загрози: чому не вдалося об'єднати УНР і ЗУНР

Історія двох українських держав початку XX століття — УНР та ЗУНР — демонструє складний шлях до об'єднання України

Історія України на початку XX століття сповнена драматичних подій та доленосних рішень, які визначили подальший розвиток української державності. Цей історичний епізод яскраво демонструє як прагнення українського народу до єдності, так і складні внутрішні та зовнішні чинники, що стояли на заваді реалізації цієї мети.

Внаслідок революції в Росії та розпаду Австро-Угорської імперії виникли дві українські держави: Українська Народна Республіка (УНР) та Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). Попри спільну мету — незалежність України, між ними існували суттєві розбіжності.

Політичні та соціальні відмінності

Політичні орієнтири: УНР, під керівництвом таких діячів, як Симон Петлюра та Володимир Винниченко, наголошувала на соціальних питаннях і правах національних меншин. Натомість ЗУНР, очолювана представниками української аристократії та інтелігенції, зосереджувалася на національному питанні. Ці розбіжності у політичних пріоритетах призвели до різного підходу до управління та розвитку держави.

Соціальний склад: соціальна база УНР була переважно селянською, що обмежувало її можливості в реалізації державницьких ініціатив. У ЗУНР ж діяли більш досвідчені політики з парламентським досвідом, що дозволяло їм ефективніше реагувати на виклики часу.

Економічні фактори

Однією з ключових розбіжностей між державами була земельна реформа. УНР прагнула скасувати приватну власність на землю, що викликало негативну реакцію серед населення західних областей, де приватна власність вважалася священною. Це стало одним із факторів, що ускладнили об'єднання.

Військові загрози та зовнішня політика

Обидві республіки стикалися з зовнішніми загрозами: для УНР це були війська Білого руху та Червоної армії, тоді як ЗУНР боролася проти польських та румунських військ. Це призвело до того, що кожна республіка шукала своїх союзників і проводила окрему зовнішню політику, що ще більше ускладнювало можливість інтеграції.

Акт злуки: декларація чи реальність?

22 січня 1919 року було проголошено Акт злуки між УНР і ЗУНР. Це подія стала символом спільної боротьби за незалежність. Проте фактичне об'єднання не відбулося через відсутність єдиної політичної волі та координації дій між урядами. Лідери обох республік не змогли подолати своїх розбіжностей і незабаром після злуки почалися нові конфлікти.

Розбіжності між ЗУНР і УНР стали наслідком історичних, соціальних та політичних факторів. Попри спільну мету — незалежність України — різні підходи до управління, земельної реформи та зовнішньої політики призвели до того, що Акт злуки залишився лише декларацією намірів без реального втілення в життя. Цей період історії свідчить про складність формування єдиної української держави в умовах внутрішніх суперечностей та зовнішніх загроз.

Раніше "Телеграф" розповідав, до чого призвела корупція в період УНР. Масштабні розкрадання державних коштів, непрозорі оборудки та зловживання владою високопосадовців стали однією з причин падіння української державності у 1917-1920 роках.