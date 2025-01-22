Як би виглядала Україна, якби в УНР і ЗУНР все вийшло понад 100 років тому (карта)

Цей день став офіційним святом у 1999 році

У День соборності України, який щорічно відзначається 22 січня, в мережі показали, як би виглядала наша країна, якби Українська Народна Республіка (УНР) та Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР) лишилися об'єднаними. Об'єднана УНР претендувала на частини сучасних Росії та Білорусі.

Карту публікує Telegram-канал UA War Infographics. Об'єднана УНР у 1919 році проіснувала лише кілька тижнів.

Акт Злуки став втіленням соборницьких прагнень жителів обох частин України – Наддніпрянщини та Наддністрянщини — щонайменше із середини XIX століття. 22 січня 1919 року на Софійському майдані у Києві урочисто було проголошено Акт злуки (об'єднання) УНР та ЗУНР в єдину незалежну державу.

"Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України — Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка", — йшлося в "Універсалі соборності", який було зачитано на зборах.

Проте це мало лише символічне значення, адже вже через кілька тижнів після проголошення Акта злуки більшовики захопили Київ. Пізніше поляки окупували Східну Галичину, а Чехословаччина — Закарпаття.

День соборності в Україні став офіційним святом у 1999 році, проте святкувати його українці почали раніше. Головний звичай Дня соборності — об'єднання людей у живий ланцюг — вперше відбулося у 1990 році на честь 71-річчя Акту злуки.

Як повідомляв "Телеграф", Дональд Трамп, який став президентом США, поставив завдання своєму спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за сто днів. Проте майже ніхто не вірить, що йому це вдасться, зокрема й росіяни.