Від нуля і до весняних температур: погода у вихідні в Україні буде строкатою

Подекуди справжня весна

Українців чекає строката і мінлива погода у вихідні 25-26 січня. Синоптики прогнозують різні температури в різних куточках країни.

Про це повідомляють у Українському гідрометцентрі. У суботу, 25 січня, переважатиме помірно прохолодна погода. Лише у Дніпрі очікується дощ, тоді як на Харківщині та Луганщині можливий легкий сніг. Найхолодніше буде на Тернопільщині, Рівненщині, Харківщині, Сумщині та Луганщині, де температура опуститься до +1.

Температура повітря 25 січня

Найтеплішими будуть Одещина та Миколаївщина з показниками до +9°C. Прогнози синоптиків підтверджують погодні карти Ventuski.

Неділя, 26 січня, буде теплішою. Гребінь антициклону, що пересувається зі сходу, забезпечить суху погоду практично по всій території України. Вночі та вранці місцями прогнозується туман. Вітер буде переважно південно-східного напрямку зі швидкістю 4-10 м/с. У суботу більш вітряно буде у західних регіонах, у неділю — на Вінниччині та Тернопільщині.

Майже всюди очікуються стійкі плюсові температури: від +2°C на Харківщині до +9°C на Одещині та Миколаївщині. В інших регіонах буде від +3 до +11. Далі, як зазначають синоптики, очікується потепління.

Вітер в Україні 25 січня

Вітер в Україні 26 січня

Також раніше "Телеграф" писав, яким містам пощастить із погодою 24 січня. Українців чекає досить комфортна зимова погода.