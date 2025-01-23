До +8 тепла та незначні опади: яким містам пощастить із погодою 24 січня

Українців чекає досить комфортна зимова погода

До кінця січня в Україні прогнозується аномально тепла погода, хоча періодично її затьмарюватимуть опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Не виключені тумани та підвищена вологість повітря.

Утім, у п'ятницю, 24 січня, у п'яти великих містах країни буде доволі комфортна погода, проте майже скрізь прогнозуються незначні опади. Про це розповідають фахівці сайту Sinoptik. Йдеться про такі великі міста, як Київ, Харків, Одеса, Дніпро та Львів.

Київ

У середу, 24 січня, хмарна погода протримається у столиці весь день. Вдень очікується дрібний дощ, увечері – дрібний дощ зі снігом.

Денна температура зросте до +3°C, а вночі впаде до 0°C.

Спостерігатиметься підвищена вологість повітря, а атмосферний тиск коливатиметься в межах 749 мм рт.ст. Вітер – південно-східний, до 1,5 метрів в секунду.

Львів

У п’ятницю, 24 січня, у Львові хмарна погода триматиметься до самого вечора. Зранку йтиме дрібний дощ. Удень та ввечері опадів не очікується.

Температура повітря коливатиметься від +1 до +4°C. Вологість повітря вранці сягне 99%, а потім знизиться до 83%. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 735-739 мм рт.ст.

Вітер переважно західний, до 1,8 метра на секунду.

Дніпро

У Дніпрі у п’ятницю, 24 січня, сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Уночі пройде дрібний дощ зі снігом, а вранці він зміниться дрібним дощем, який триватиме до середини дня.

Температура повітря коливатиметься від +2°C до 32°C. Вітер — південно-східний, до 2,1 метра на секунду. Атмосферний тиск досягне максимальної позначки в 751 мм рт.ст. Вологість повітря при цьому буде сягати 99-100%.

Одеса

У Одесі протягом усього дня, 24 січня, погода буде хмарною. Вдень та увечері буде йти дощ, який поступово слабшатиме.

Температура повітря становитиме від +3 до +8°C. Атмосферний тиск досягне позначки 759 мм рт.ст., а вологість повітря складе – 91-100%.

Вітер – південно-східний, до 2,4 метрів в секунду.

Харків

Протягом усього дня, 24 січня, у Харкові триматиметься хмарна погода. Вдень буде йти дощ, але з приходом вечора він повинен припинитися.

Термометри показуватимуть від -1° до +1°C. Вітер очікується південно-східний, до 2,3 метрів в секунду. Тиск стабільно буде на рівні 752 мм рт.ст. Вологість повітря становитиме від 80 до 99%.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки ще триватиме аномально тепла погода в Україні. Як виявилося, середня температура повітря у третій декаді січня суттєво перевищить норму. У деяких районах навіть можливі нові температурні рекорди.