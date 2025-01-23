Обіцяють і "плюси", і сніг. В яких областях буде найтепліше 24 січня

Погода відповідатиме більше листопаду чи березню

Протягом січня в Україні спостерігалася аномально тепла погода з рекордно високими температурами. Тепло буде і 24 січня.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Він розповів, де йтимуть опади.

За його словами, погодні умови в нашій країні визначатиме область високого тиску, а також виступ антициклону зі сходу. На тлі переважання теплої повітряної маси температура повітря очікується аномально високою, особливо на півдні та заході країни.

Погода в Україні 24 січня

У п'ятницю, 24 січня, місцями у Криму, у Поліссі та на Закарпатті можливі невеликі дощі, часом з мокрим снігом. В решті регіонів України без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер південно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2…+3, вдень +2…+7, на Одещині місцями до +10 градусів тепла.

Погода в Україні 24 січня

Ігор Кібальчич пише, що загалом погодні умови відповідатимуть більше листопаду чи березню.

Нагадаємо, раніше відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" дав прогноз погоди до кінця січня. Він розповів, якою буде температура.