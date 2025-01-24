От нуля и до весенних температур: погода по выходным в Украине будет переменчивой

Кое-где настоящая весна

Украинцев ожидает пестрая и переменная погода в выходные 25-26 января. Синоптики прогнозируют разные температуры в разных уголках страны.

Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре. В субботу, 25 января, будет преобладать умеренно прохладная погода. Лишь в Днепре ожидается дождь, в то время как в Харьковской и Луганщине возможен легкий снег. Холоднее всего будет на Тернопольщине, Ровенщине, Харьковщине, Сумщине и Луганщине, где температура опустится до +1.

Температура воздуха 25 января

Самыми теплыми будут Одесщина и Николаевская область с показателями до + 9°C. Прогнозы синоптиков подтверджают погодные карты Ventuski.

Воскресенье, 26 января, будет теплее. Гребень передвигающегося с востока антициклона обеспечит сухую погоду практически по всей территории Украины. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер будет преимущественно юго-восточного направления со скоростью 4-10 м/с. В субботу ветренее всего будет в западных регионах, в воскресенье — в Винницкой и Тернопольской областях.

Почти повсюду ожидаются стойкие плюсовые температуры: от +2°C в Харьковской области до +9°C в Одесской и Николаевской областях. В других регионах будет от +3 до +11. Далее, как отмечают синоптики, ожидается потепление.

Ветер в Украине 25 января

Ветер в Украине 26 января

Также ранее "Телеграф" писал, каким городам повезет с погодой 24 января. Украинцев ждет достаточно комфортная зимняя погода.