На своїй хвилі. Комунальники у Чернівцях стали героями гумористичного відео

Відео облетіло соцмережі та звернуло увагу користувачів інтернету

У Чернівцях місцеві працівники комунальних служб стали героями чергового інтернет-мему. У мережі з’явилося відео, як комунальники везуть у сміттєвому баку чоловіка середнього віку.

Кадри з’явилися у Telegram-каналах. Зазначається, що чоловік у сміттєвому баку міг бути начальником однієї з місцевих керуючих компаній:

раніше вони називалися житлово-експлуатаційними конторами (ЖЕК).

Користувачі інтернету миттєво відреагували на це відео.

"Утрамбовує сміття", "Просто згадав дитинство", "Це він пресує листя", "Це люстрація, ви не зрозуміли", "Креативно, на власному прикладі", "Андріано Челентано — "Танець на винограді"", "Директор у кабінеті, все фіксує", "За цією традицією "проводять на пенсію" двірників. Як пожежників поливають водою, то тут двірника катають у сміттєвому баку", — пишуть коментатори.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, комунальне підприємство "Тернопільводоканал" вирішило придбати елітні смартфони за бюджетні кошти. На третій рік повномасштабної війни КП оголосило тендер на закупівлю чотирьох телефонів.