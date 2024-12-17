У Києві комунальники під кінець року вирішили розчистити частину річки майже за 62 мільйони

Водойму намагаються упорядкувати ще з 2021 року

Київське КП "Плесо" у листопаді оголосило тендер на розчищення частини русла річки Либідь. Роботи мають відбуватись у Солом’янському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці до кінця вересня 2025 року.

Вартість розчищення оцінили практично в 63 мільйони гривень. Про це свідчать дані із сайту електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Комунальне підприємство "Плесо" у листопаді 2024 року вирішило "раптово" оголосити про початок процедури відкритих торгів на обстеження та розчищення русла річки Либідь. Вартість робіт оцінили у 62 мільйони 74 тисячі гривень.

Переможцем аукціону стало ТОВ "Арсенал-Буд Монтаж". З ним і підписало КП "Плесо" договір на обстеження та розчищення русла річки Либідь у Солом’янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану.

Згідно з тендерною документацією, роботи планують проводити на ділянці русла річки між Столичним шосе та річкою Дніпро. До переліку робіт входить вирізавання кущів, розчищення від повалених дерев, вивіз сміття, розробка та вивіз ґрунту, відновлення благоустрою.

Термін виконання робіт – до кінця вересня 2025 року.

Водночас співзасновниця ГО "ГР "Почайна" Аннабелла Моріна зауважила, що розчищенню підлягає шматочок природного русла завдовжки 350 метрів. Активістка наголосила, що на Либеді не передбачається жодної дорогої ревіталізації, як на Почайні, де роботи розпочали ще восени 2021 року на ділянці русла завдовжки 650 метрів.

Проте дорогі роботи з ревіталізації на Почайні коштують на 22 млн гривень менше, ніж розчищення на Либіді, а саме — 40 млн гривень.

Цікаво, що згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ "Арсенал-Буд Монтаж" зареєстровано у 2015 році у місті Южноукраїнськ Миколаївській області.

Основний вид діяльності — будівництво житлових та нежитлових будівель. Керівником є Денис Стародубцев, а засновником — Андрій Шиманович, який не має більше жодного бізнесу.

На її думку, у такий спосіб КП "Плесо" хоче встигнути "розпиляти" бюджетні гроші саме в 2024 році, і саме тому такий дорогий тендер було проведено під кінець року.

Цікаво, що згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ "Арсенал-Буд Монтаж" зареєстровано 2015 року в місті Южноукраїнськ Миколаївської області.

Основний вид діяльності — будівництво житлових і нежитлових будівель. Керівником є Денис Стародубцев, а засновником — Андрій Шиманович, у якого немає більше ніякого бізнесу.

Нагадаємо, влада Києва ще в 2021 році планувала розпочати повноцінний проект з реконструкції та очищення річки Либідь. Тоді говорили про те, що протягом кількох років її перетворять на безпечну і очищену водойму, де створять території громадського простору. Однак ці плани так і не було реалізовано.

Експерти зазначали, що під час проектування потрібно передбачити також природозахисні заходи, розчищення берегів, відновлення берегоукріплення, визначення зони рекреації тощо.

Стан водойми зараз дуже плачевний, а вода в ній постійно набуває зеленого або коричневого кольору.

Частину річки Либідь у Києві можна знайти у Солом’янському районі. Початок вона бере біля вулиці Світлодарської, пропливає у колекторі під бульваром Вацлава Гавела та проспектом Любомира Гузара.

Довжина річки становить 17,1 кілометра, а площа басейну дорівнює 66,2 квадратних кілометрів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що київське КП "Плесо" оголосило черговий тендер на розчистку обмілілого озера Синє, яке розташовується на житловому масиві Виноградар у Подільському районі столиці. До цього торги не відбулися шість разів.