Легендарний актор та співак народився у місті Ніжин

Марк Бернес, справжнє ім'я якого Менахем-Ман Неухович Нейман, народився у місті Ніжин, що на Чернігівщині. Він був видатним радянським актором та естрадним співаком, чия творчість залишила глибокий слід у культурі СРСР, як ідіяльність журналіста Валерія Марченка.

Бернес здобув популярність завдяки унікальній манері виконання і ми пам’ятаємо його як легендарного співака та актора. Проте, цікаво, з чого починався його шлях і де народився видатний виконавець. "Телеграф" з’ясував, як виглядає його будинок у рідному Ніжині.

У 2011 році в Ніжині було відкрито пам'ятник Марку Бернесу, створений скульптором Володимиром Чепеликом. Цей монумент став важливою культурною пам'яткою міста. Проте, на жаль, у 2017 році пам'ятник було викрадено невідомими особами. Пізніше його знайшли пошкодженим на околиці міста. Після реставрації, у 2019 році, пам'ятник повернули на своє місце в Ніжині.

Так, Марк Бернес народився у місті Ніжин Чернігівської області. Там він прожив до п’ятирічного віку — тоді родина переїхала до Харкова. Відомо, що на малій батьківщині виконавця, на будинку, де він народився, встановлено меморіальну дошку, а сама будівля ще у 2015 році не була знесена чи пошкоджена.

Фото: wikipedia

Нам вдалося "пройтися" вулицею, де розташований будинок Марка Бернеса, за допомогою Google Maps. Востаннє дані оновлювалися у червні 2015 року. Тому достеменно не відомо, чи й досі вона має такий вигляд.

Варто зазначити, що будинок виглядає охайно. Це одноповерхова будівля, виконана із білої цегли з характерним сільським архітектурним стилем. Територія огорожена парканом, а дах будинку покритий сучасною металочерепицею темного кольору.

Фото: wikipedia

Нагадаємо, що Марк Бернес здобув популярність завдяки своїй унікальній манері виконання. Його пісні, такі як "Темна ніч" та "Журавлі", стали символами епохи та підтримували бойовий дух солдатів під час війни.

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