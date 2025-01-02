Очільник Кремля жив дуже бідно

Життя російського президента Володимира Путіна покрите таємницями та міфами. Однак відомо, що диктатор народився у злочинному районі Санкт-Петербурга та проживав у скромній квартирі.

"Телеграф" розповість більше про житло диктатора, в якому пройшло його дитинство та юність.

Де жив Володимир Путін

Майбутній російський диктатор виріс у районі, де діяли бандити, а також були криваві розбірки. Дитинство серед такої бідності навчило Путіна виживати, як розповів колишній друг виданню Mirror. Там у нього почала зароджуватися безжальність та жорстокість.

"Тож важко повірити, що хтось, хто живе в такій бідності, може стати одним із найбагатших і найвпливовіших людей світу. Але це, безумовно, пояснює безжалісність Володимира Путіна", — йдеться у розслідуванні.

Фото: Daily Mirror

Квартиру, в якій зростав майбутній очільник країни-окупантки, його родині передала "Комуністична партія". Це було скромне комунальне житло у Санкт-Петербурзі, переповнене щурами. Путін полював на гризунів і вбивав їх. Такою була його розвага у дитинстві.

Зазначається, що у квартирі були картонні стіни, а туалет його родина ділила разом з сусідами. Тож таке житло можна описати як халупа. Відомо, що Путін входив до злочинної банди, які влаштовували розбірки з іншими такими угрупованнями.

Повідомляється, що Путін ніколи не повертався квартири, де він виріс. Зараз там живе інша сім'я. Журналісти намагалися потрапити всередину, утім, мешканці не захотіли показувати квартиру. Також відомо, що Путін навчався у школі №193 Санкт-Петербурга.

Фото: Daily Mirror

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