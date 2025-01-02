На місці батьківської хати звели особняк: як виглядає будинок Кучми у рідному селі на Чернігівщині

За нинішніми мірками, будинок Кучми виглядає скромно.

Леонід Кучма, який двічі був президентом України, народився у селі Чайкине Чернігівської області. У цьому населеному пункті на честь колишнього глави держави назвали вулицю, а на честь його матері — церкву.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає будинок Леоніда Кучми у рідному селі. Як виявилося, на місці батьківської хати він звів собі особняк, який є одним із найкрасивіших у Чайкиному.

Як виглядає будинок Кучми у Чайкиному, де виріс експрезидент

Малою батьківщиною другого президента України Леоніда Кучми є село Чайкине, розташоване в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Населений пункт знаходиться всього за 20 кілометрів від кордону з Росією і періодично страждає від атак "шахедів".

Після себе Кучма залишив у селі невелику спадщину. На честь колишнього глави держави у Чайкиному назвали вулицю, яка веде до його будинку. Але на місці батьківської дерев’яної хати у 2000-2003 роках було збудовано особняк.

Дім Кучми в рідному селі Чайкине, Фото: zruchno.trave

Місцеві жителі розповідали, що Кучма хотів на місці батьківського будинку збудувати невеличку будівлю, куди він приїжджатиме та ностальгуватиме. Однак побачивши збудований особняк, сказав, що це не те, що він хотів. За непідтвердженою інформацією, він віддав свій будинок селу і зал на четвертому поверсі особняка використовується як дитяча бібліотека, а решта кімнат житлові й Кучма зупинявся у своєму будинку, коли відвідує малу батьківщину.

На місті батьківського дому Кучми збудували особняк

Відомо, що нинішній цегляний будинок сучасної архітектури має площу близько 600 кв. м. Візуально з вулиці може здатися, що в будинку Кучми лише 2 поверхи, проте насправді він чотирирівневий.

Особняк Кучми у селі Чайкине

Крім того, Кучма підтримував будівництво у рідному селі. Він провів у Чайкиному газ, проклав нову дорогу, збудував нові будівлі сільради, школи, дитячого садка, а також відкрив готель. Також він виділив кошти на будівництво церкви Святої Параскеви, яку було названо на честь матері Кучми. Церква вражає своїми розмірами та величчю, її куполи вкриті сусальним золотом.

Церква, названа на честь матері Леоніда Кучми

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