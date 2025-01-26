Легендарный актер и певец родился в городе Нежин

Марк Бернес, настоящее имя которого Менахем-Ман Неухович Нейман, родился в городе Нежин, что на Черниговщине. Он был выдающимся советским актером и эстрадным певцом, чье творчество оставило глубокий след в культуре СССР, как и деятельность журналиста Валерия Марченко.

Бернес снискал популярность благодаря уникальной манере исполнения и мы помним его как легендарного певца и актера. Однако интересно, с чего начинался его путь и где родился выдающийся исполнитель. "Телеграф" выяснил, как выглядит его дом в родном Нежине.

В 2011 году в Нежине был открыт памятник Марку Бернесу, созданный скульптором Владимиром Чепеликом. Этот монумент стал важным культурным памятником города. Однако, к сожалению, в 2017 году памятник был похищен неизвестными лицами. Позже его нашли поврежденным на окраине города. После реставрации в 2019 году памятник вернули на свое место в Нежине.

Да, Марк Бернес родился в городе Нежин Черниговской области. Там он прожил до пяти лет — тогда семья переехала в Харьков. Известно, что на малой родине исполнителя, на доме, где он родился, установлена мемориальная доска, а само здание еще в 2015 году не было снесено или повреждено.

Фото: wikipedia

Нам удалось "пройтись" по улице, где расположен дом Марка Бернеса, с помощью Google Maps. В последний раз данные обновлялись в июне 2015 года. Поэтому доподлинно неизвестно, до сих пор она выглядит так.

Стоит отметить, что дом выглядит аккуратно. Это одноэтажное здание, выполненное из белого кирпича с характерным сельским архитектурным стилем. Территория огорожена забором, а крыша дома покрыта современной металлочерепицей темного цвета.

Фото: wikipedia

Напомним, что Марк Бернес получил известность благодаря своей уникальной манере исполнения. Его песни, такие как "Темная ночь" и "Журавли" стали символами эпохи и поддерживали боевой дух солдат во время войны.

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