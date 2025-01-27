Армія КНДР відступила в Курській області: у Sky News назвали причину

Втрати північнокорейської армії величезні

Солдати КНДР, які воюють на боці Росії, тимчасово відійшли від лінії зіткнення в Курській області. Ймовірніше, це через великі втрати та потребу у підкріпленні.

Про це пише Sky News, посилаючись на українських військових, які воюють у Курській області.

Як зазначає видання, цю паузу військові могли взяти і щоб підлатати свої війська, а також щоб проаналізувати помилки під час перших зіткнень з українцями. Проте український військовий вважає, що армія КНДР "скоро повернеться" на Курщину.

За словами джерела, північнокорейські солдати не знали про загрози від безпілотників і артилерії, тому атакували пішки великими групами, "як у часи Другої світової війни". Це зробило їх легкою мішенню.

Але цей відступ точно не щось велике, а лише перерва, бо вони мають сильну мотивацію і продовжують наступ. Їх втрати величезні, але своїх побратимів вони не залишають на полі бою — двохсотих і трьохсотих забирають "північнокорейці в білих шоломах".

Співрозмовник видання додав, що в убитих солдатів українські військові беруть зразки ДНК — слину і жмут волосся, аби потім можна було підтвердити їхню участь у боях у Курській області.

Наразі погана координація між військовими КНДР та росіянами збереглась, адже мовний бар'єр не подолано. За словами українського військового, з радіоперехоплення стало відомо, що північнокорейці випадково націлилися на російські позиції.

"Усі вони були чисто поголені та ідеально доглянуті, як моделі. Усі до одного — без бороди, недоглянутого волосся чи лисини. Важко було також визначити їхній вік. На вигляд їм було від 25 до 35, можливо, до 40 років", — описує він північнокорейців.

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