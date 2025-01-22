КНДР відправить ще солдатів на війну з Україною: коли прибуде підкріплення РФ – NYT

У США очікують, що КНДР відправить нову партію військових на фронт

Солдати та офіцери військ КНДР зазнають втрат на війні Росії проти України: за підрахунками аналітиків, щодня Північна Корея втрачає приблизно 92 солдати. Тим часом у Курській області перебувають до 12 тисяч військових КНДР, а Пхеньян готовий відправити до Росії додаткові підрозділи.

Як повідомляє The New York Times, у Пентагоні Сполучених Штатів Америки очікують, що Північна Корея відправить на війну Росії проти України нову партію своїх військовослужбовців вже найближчим часом. Якщо вірити розрахункам високопоставлених представників міністерства оборони США, це може статися впродовж двох місяців.

Водночас, Росія продовжує отримувати від Північної Кореї 170-мм самохідні артилерійські установки "Koksan".

Тим часом Сили спеціальних операцій Збройних сил України опублікували в соціальних мережах відео бойового зіткнення з військами КНДР у Курській області Росії. Командування ССО ЗСУ зазначає: бій тривав понад вісім годин. Потім бійці ССО ухвалили рішення відійти в безпечне місце на двох автомобілях Humvee.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, один з полонених військовослужбовців КНДР заявив, що північнокорейські солдати мають високий бойовий дух та бажання брати участь у бойових діях на боці РФ. Жоден з них не відмовився виконувати бойовий наказ. Великі втрати серед військовослужбовців КНА ніяким чином не впливають на їх бойовий дух, сказав Лі Чен Нам.