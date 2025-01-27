Укр

Недоступен для ПВО и "глушилок". ВСУ получили новые мощные дроны-разведчики

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Дрон Poseidon H10 Mk III
Дрон Poseidon H10 Mk III. Фото ГО "Справа громад"

Новый БПЛА способен самостоятельно возвращаться на базу

Министерство обороны Украины приняло на вооружение новый беспилотник Poseidon H10 Mk III и допустило его к использованию в подразделениях Сил обороны. Он предназначен для разведки, наблюдения и корректировки огня.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко. Он объяснил специфику нового дрона.

— Этот комплекс не требует никаких систем запуска, он вертикального старта, его рабочая высота — 5 000 метров, размах крыла — 3,5 м и длина — почти 2 м. Приличная скорость — 150 км/ч. Ну, и стоимость приличная – 14 млн грн, – говорит авиационный эксперт. По его словам, дрон оснащен электродвигателями и имеет дальность полета до 150 км.

Он напомнил, что для дрона-разведчика важно целевое оборудование. Он имеет дневную камеру с 20-кратным синтетическим зумом (то есть с программным обеспечением, которое помогает повышать разрешение на большом расстоянии), ночная камера имеет четырехкратный зум — это достаточно приличный показатель. Кроме того, этот беспилотник имеет специальный комплекс оборудования во избежание фатального воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

— Первое экспериментальное использование "Посейдона" состоялось еще в 2022 году. Испытания показали устойчивость к РЭБ и способность этого беспилотника самостоятельно выходить из зоны опасности и самостоятельно возвращаться на базу, — говорит Валерий Романенко.

Он добавил, если обычно комплексы беспилотников имеют один пульт управления и два-три дрона, в ситуации с "Посейдоном" предусмотрены два комплекса управления. Поэтому в случае выхода одного из них из строя управление беспилотником не теряется.

— Пункт управления излучает [радиосигнал], вражеская радиоэлектронная разведка засекает это место и может накрыть артиллерией, минометами, своими ударными дронами, чем угодно. В этом случае управление разнесено и может быть так: если поражен один пункт управления, динамично меняется боевая обстановка — информация с беспилотника продолжает поступать на другой пункт управления, — говорит авиаэксперт.

Он процитировал слова экс-замминистра обороны Дмитрия Клименкова на презентации "Посейдона", что на высоте 5 000 м этот дрон будет вне досягаемости многих огневых средств ПВО: там ЗРК, легкая артиллерия и пулеметы его не достанут. И даже если у россиян есть зенитные fpv-дроны, они тоже его не достанут на такой высоте. То есть, сбить его можно только ракетой, а тратить ракету на беспилотник они тоже не захотят.

Напомним, ВСУ получили украинский дрон-разведчик Shark. "Телеграф" рассказал, чем он опасен для окупантов.

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#Беспилотник #Дроны #H10 Poseidon Mk II #Валерий Романенко #Poseidon H10 Mk III