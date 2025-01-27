Недоступен для ПВО и "глушилок". ВСУ получили новые мощные дроны-разведчики

Новый БПЛА способен самостоятельно возвращаться на базу

Министерство обороны Украины приняло на вооружение новый беспилотник Poseidon H10 Mk III и допустило его к использованию в подразделениях Сил обороны. Он предназначен для разведки, наблюдения и корректировки огня.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко. Он объяснил специфику нового дрона.

— Этот комплекс не требует никаких систем запуска, он вертикального старта, его рабочая высота — 5 000 метров, размах крыла — 3,5 м и длина — почти 2 м. Приличная скорость — 150 км/ч. Ну, и стоимость приличная – 14 млн грн, – говорит авиационный эксперт. По его словам, дрон оснащен электродвигателями и имеет дальность полета до 150 км.

Он напомнил, что для дрона-разведчика важно целевое оборудование. Он имеет дневную камеру с 20-кратным синтетическим зумом (то есть с программным обеспечением, которое помогает повышать разрешение на большом расстоянии), ночная камера имеет четырехкратный зум — это достаточно приличный показатель. Кроме того, этот беспилотник имеет специальный комплекс оборудования во избежание фатального воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

— Первое экспериментальное использование "Посейдона" состоялось еще в 2022 году. Испытания показали устойчивость к РЭБ и способность этого беспилотника самостоятельно выходить из зоны опасности и самостоятельно возвращаться на базу, — говорит Валерий Романенко.

Он добавил, если обычно комплексы беспилотников имеют один пульт управления и два-три дрона, в ситуации с "Посейдоном" предусмотрены два комплекса управления. Поэтому в случае выхода одного из них из строя управление беспилотником не теряется.

— Пункт управления излучает [радиосигнал], вражеская радиоэлектронная разведка засекает это место и может накрыть артиллерией, минометами, своими ударными дронами, чем угодно. В этом случае управление разнесено и может быть так: если поражен один пункт управления, динамично меняется боевая обстановка — информация с беспилотника продолжает поступать на другой пункт управления, — говорит авиаэксперт.

Он процитировал слова экс-замминистра обороны Дмитрия Клименкова на презентации "Посейдона", что на высоте 5 000 м этот дрон будет вне досягаемости многих огневых средств ПВО: там ЗРК, легкая артиллерия и пулеметы его не достанут. И даже если у россиян есть зенитные fpv-дроны, они тоже его не достанут на такой высоте. То есть, сбить его можно только ракетой, а тратить ракету на беспилотник они тоже не захотят.

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