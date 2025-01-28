Козорогам – серйозні зміни, Близнюкам – неприємності: гороскоп Таро на 29 січня 2025 року

Попереду багато шансів

29 січня — день особливої енергетики, коли настання Року Зеленої Дерев’яної Змії за китайським календарем відкриває нові можливості та ставить перед нами важливі завдання. Таро на цей день обіцяють, що для одних знаків Зодіаку це стане моментом натхнення та потужного прориву, а для інших може виявитися часом випробувань та необхідності осмислити те, що відбувається.

"Телеграф" зробив розклад для всіх знаків на 29 січня та пропонує дізнатися, на що чекати цього дня саме вам.

Овен — Сімка пентаклів

Друга назва цієї карти "Наполегливість" і вона каже, що Ви отримали якийсь результат своєї праці, але з якихось причин не дуже їм задоволені, можливо, у Вас були інші очікування, а то й зовсім Вам було потрібно щось інше. Порада карти: не приймайте поки що важливих рішень, сповільніться та проведіть час із близькими.

Телець — Четвірка мечів

Це карта перерви між битвами, що говорить про те, що Вам потрібний тайм-аут. Можливо, зараз у Вас повно невирішених справ, проте потрібен перепочинок, після якого Ви з новими силами ринете в бій. Проведіть час віч-на-віч із собою, влаштуйте собі відпочинок від гаджетів, — це піде на користь.

Близнюки — перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні карта попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь зі сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша друга половинка може дістатися іншому.

Рак — перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта вказує на халтуру. Через недосвідченість та відсутність особливого бажання Ви можете філонити в різних аспектах, починаючи від роботи та закінчуючи стосунками з іншими людьми.

Лев — перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Діва — перевернута Двійка мечів

Можливо, якийсь час Ви перебували в бездіяльності, намагаючись відновити душевну рівновагу, щоб ухвалити рішення, як рухатися далі, — у цьому положенні карта вказує, що рішення прийняте і Ви посунетеся далі. Наскільки вдалим це рішення, покаже час.

Терези — перевернута Верховна Жриця

У Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки посилить ситуацію. Постарайтеся найближчу добу менше проявляти емоції та не робити необдуманих вчинків.

Скорпіон — перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального щастя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Стрілець — Місяць

Це карта обману. Можливо, найближчим часом ви будете нечесні з кимось чи із самим собою, потрапите в полон розчарування та розгубленості.

Козоріг — Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. В цей день вашого життя може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Водолій — перевернута Двійка жезлів

У цьому положенні карта може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, який Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти, порожні клопоти, зрив планів. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.

Риби — порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків виглядають однаково, і вони мають відразу кілька трактувань. Можливо, події майбутнього дня ще не визначені для Вас або знання про них може чимось Вам нашкодити. Ще як варіант, Ви самі не хочете або не готові отримати цю інформацію.