Санкції можна буде зняти тільки тоді, коли Росія припинить війну в Україні та виведе війська з її території

Уряд Німеччини поставив крапку в питанні обговорення можливості зняття санкцій з російського режиму, чого іноді починають вимагати окремі проросійські політики та політичні сили. Зокрема, на цей раз в уряді країни жорстко відповіли прокремлівському прем'єру федеральної землі Саксонія Міхаелю Кречмеру, який насмілився критикувати відмову Німеччини пом'якшити антиросійські санкції.

Кречмеру дала відсіч заступниця речника уряду Крістіан Хоффманн, повідомляє BR24. Вона зазначила, що європейські санкції є виправданими, продуманими, розумними та ефективними.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини додали, що санкції можна буде зняти тільки тоді, коли Росія припинить війну в Україні та виведе війська з її території. До того моменту усі санкції проти Росії будуть залишатися чинними стільки, скільки потрібно.

Кречмер, прем'єр-міністр Саксонії та член Християнсько-демократичного союзу (ХДС), відомий своєю прокремлівською позицією: у 2022 році було скасовано його візит до України через заклики укласти мир з РФ, а у 2023 році Кречмер вимагав зняти з російського режиму санкції та відновити транзит газу через "Північний потік". Загалом Кречмер постійно дозволяє собі робити провокативні заяви, які були б доречнішими для члена проросійської "Альтернативи для Німеччини", а не проукраїнської ХДС. Так, нещодавно він насмілився заявити, що санкції проти Росії, мовляв, є "застарілими" та вже "не відповідають" тому, що роблять США.

Нагадаємо, що на одній з зустрічей в Саудівській Аравії Росія висунула умову, за якої готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі. Кремль вимагає зняття усіх санкцій та повернення до системи SWIFT. Вищеназвана угода передбачає вільне судноплавство та відмову від атак на критичну інфраструктуру обох держав.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив: повернення РФ до SWIFT — це понад 100 млрд доларів транзакцій на місяць замість нинішніх 10 млрд, які стануть масштабним фінансовим ресурсом для підтримки війни проти України. А як писав "Телеграф", скасування санкцій не полегшить ситуацію для Росії, але у відносинах України та європейських партнерів стане "переломним моментом". З іншого боку, як би сильно Білий дім не хотів лишити Європу "за бортом" переговорного процесу, без згоди європейських союзників виконати умови Москви у Дональда Трампа не вийде.

При цьому американські економісти вважають, що Трамп наразі не здатний примусити Путіна сісти за стіл переговорів та припинити війну в Україні на прийнятних для Києва умовах. Кажучи мовою самого Трампа, у Білого дому "немає карт" і йому терміново потрібен спосіб "покращити руку США". Такий спосіб існує: він або допоможе припинити війну, або допоможе США отримати багато грошей, зазначають вони. Трампу запропонували простий та вигідний план, як припинити війну в Україні.