Аномальне тепло та дощі: якою буде погода в п’яти великих містах України 29 січня

У народі цього дня особливу увагу приділяли напрямку вітру — північний віщував сильні морози

Зима продовжує дивувати українців аномально теплою погодою. У середу, 29 січня, в більшості міст України очікується плюсова температура та хмарне небо.

Про те, якою буде погода у середу, 29 січня, повідомляє sinoptik.ua. Йдеться про п'ять великих міст України: Київ, Харків, Одесу, Дніпро і Львів.

Київ

У столиці протягом доби буде хмарно. Температура вдень підніметься до +8°C. Вітер слабкий — до 2,4 м/с. Опадів не очікується.

Харків

Місто зустріне ранок температурою +4°C. Протягом дня сонце зрідка визиратиме з-за хмар. Максимальна температура вдень становитиме +8°C. Вітер північно-східний, 3,7 м/с.

Одеса

У морській столиці України буде відносно тепло — до +9°C вдень. Хмарність протримається майже весь день, лише ввечері небо почне прояснюватися. Вітер південно-східний, 4,8 м/с.

Дніпро

Хмарна погода очікується протягом усього дня. Температура повітря коливатиметься від +4°C вранці до +9°C вдень. Вітер східний, 3,9 м/с. Опадів не прогнозують.

Львів

Найтепліше 29 січня буде у Львові — до +12°C вдень. Вранці очікується дрібний дощ, який припиниться до обіду. У другій половині дня небо проясниться. Вітер південно-східний, 4,7 м/с.

За народними прикметами, 29 січня називали "Напівкормом" — до цього часу в селян мала залишитися половина зимових запасів корму для худоби. Також цього дня особливу увагу приділяли напрямку вітру — північний віщував сильні морози.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки ще триватиме аномально тепла погода в Україні. Температура повітря значно перевищує кліматичну норму.