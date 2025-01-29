Є шість статусів. Що буде після того, як "обмежено приданий" пройде ВЛК

Скасований статус можуть замінити на "придатний до служби у частинах забезпечення"

В Україні чоловіки, які раніше були "обмежено придатні", повинні пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 4 лютого 2025 року. Після медичного переогляду комісія визначає їхній новий статус.

Залежно від стану здоров'я, можливі три категорії: "придатний", "непридатний" та "тимчасово непридатний". Про це пише РБК-Україна.

Статуси придатності

Якщо у військовозобов'язаного немає серйозних скарг на стан здоров'я, ВЛК може дати один зі статусів:

Придатний до військової служби – особа може виконувати як бойові, так і небойові завдання. Придатний до служби у певному виді ЗСУ – дозволяє проходити службу в конкретних військових підрозділах, таких як Десантно-штурмові війська, морська піхота, підводний флот тощо. Придатний до служби у частинах забезпечення – особа може служити у логістичних, медичних, навчальних центрах та допоміжних структурах, але не у бойових підрозділах.

Статуси непридатності

Якщо громадян через певні хвороби або вади не може проходити військову службу, йому можуть визнати:

Непридатний до служби у конкретних підрозділах – забороняє службу в спецпідрозділах, наприклад, у ДШВ. Непридатний із переоглядом через 6-12 місяців – під час воєнного стану таких осіб можуть виключити із запасу, однак з можливістю повторної медкомісії. Непридатний із виключенням з військового обліку – означає повне звільнення від військової служби.

Тимчасово непридатний

Статус "тимчасово непридатний" може бути:

До проходження зборів – рішення застосовується до резервістів та військовозобов'язаних, яких можуть призвати на збори. До військової служби – видається особам, які перебувають у процесі лікування або реабілітації, а також якщо неможливо визначити придатність через прогресування хвороби.

Нагадуємо, щоб пройти ВЛК, військовозобов'язані мають отримати направлення в ТЦК та СП – за викликом або при самостійному зверненні.

Попри встановлений крайній термін — 4 лютого, не виключено, що його можуть продовжити. Однак поки що офіційних рішень з цього приводу не ухвалено.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує "обмежено придатним", які не пройдуть ВЛК. Нехтування вимог законодавства вважається порушенням правил військового обліку.