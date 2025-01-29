Чому "обмежено придатні" чоловіки повинні пройти повторну ВЛК

Ймовірно, термін можуть продовжити

В Україні добігає кінця період повторного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для осіб зі статусом "обмежено придатний". До 4 лютого 2025 року всі військовозобов'язані, які раніше мали цей статус, повинні оновити свої медичні дані.

В іншому випадку їм можуть загрожувати штрафні санкції. Про це пише РБК-Україна.

Процедура перегляду придатності розпочалася після змін у законодавстві, ухвалених навесні 2024 року. Раніше в Україні діяли статуси "обмежено придатний до військової служби" та "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час", однак їх скасували. Через це особам із такими статусами необхідно пройти повторний медичний огляд, який організовують Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Щоб пройти ВЛК, військовозобов'язані мають отримати направлення в ТЦК та СП – за викликом або при самостійному зверненні.

Попри встановлений крайній термін у 4 лютого, не виключено, що його можуть продовжити. Однак поки що офіційних рішень з цього приводу не ухвалено.

Нагадуємо, заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук повідомляла, що "обмежено придатним" можуть дати ще три місяці для проходження ВЛК. За її словами, вимога держави пройти усім "обмежено придатним" ВЛК до 4 лютого 2025 року має кілька перешкод.

Зокрема, наразі зафіксована:

величезна кількість людей для проходження медкомісії (понад 1 млн осіб);

необхідність виписування місцевими ТЦК направлення для початку проходження ВЛК, без якого неможливо пройти медогляд у лікарів, а для цього теж слід відстояти чергу.

Аби розв'язати це питання, офіс президента спільно з урядом підготував два рішення, які далі мають бути ухвалені урядом та парламентом.

Раніше "Телеграф" писав, чи може "обмежено придатний" чоловік пройти ВЛК за один день. У Міністерстві оборони зазначають, що у разі непроходження ВЛК електронний військово-обліковий документ у системі "Резерв+" залишиться без змін, проте ризикувати не варто.