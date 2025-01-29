Есть шесть статусов. Что будет после того, как "ограниченно приданный" пройдет ВВК

Отмененный статус могут заменить на "пригодный к службе в частях обеспечения"

В Украине мужчины, ранее "ограниченно пригодные", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 4 февраля 2025 года. После медицинского осмотра комиссия определяет их новый статус.

В зависимости от состояния здоровья возможны три категории: "пригодный", "непригодный" и "временно непригодный". Об этом пишет РБК-Украина.

Статусы пригодности

Если у военнообязанного нет серьезных жалоб на состояние здоровья, ВВК может дать один из статусов:

Пригодный для военной службы – лицо может выполнять как боевые, так и небоевые задания. Пригодный для службы в определенном виде ВСУ – позволяет проходить службу в конкретных военных подразделениях, таких как десантно-штурмовые войска, морская пехота, подводный флот и т.д. Пригодный для службы в частях обеспечения – лицо может служить в логистических, медицинских, учебных центрах и вспомогательных структурах, но не в боевых подразделениях.

Статусы непригодности

Если граждан по определенным болезням или пороках не может проходить военную службу, его могут признать:

Непригоден к службе в конкретных подразделениях – запрещает службу в спецподразделениях, например, в ДШУ. Непригодный с пересмотром через 6-12 месяцев – во время военного положения таких лиц могут исключить из запаса, однако с возможностью повторной медкомиссии. Непригодный с исключением из воинского учета означает полное освобождение от военной службы.

Временно непригоден

Статус "временно непригодный" может быть:

До прохождения собрания решение применяется к резервистам и военнообязанным, которых могут призвать на собрание. В военную службу – выдается лицам, которые находятся в процессе лечения или реабилитации, а также если невозможно определить пригодность из-за прогрессирования болезни.

Напоминаем, чтобы пройти ВВК, военнообязанные должны получить направление в ТЦК и СП по вызову или при самостоятельном обращении.

Несмотря на установленный крайний срок – 4 февраля, не исключено, что его могут продлить. Однако пока официальные решения по этому поводу не приняты.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит "ограниченно пригодным", которые не пройдут ВВК. Пренебрежение требованиями законодательства считается нарушением правил воинского учета.